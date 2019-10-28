Melih Gökçek'ten olay Ekrem İmamoğlu anketi! İşte gündemi sarsan oranlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan ancak koltuğa oturmasının ardından işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verenlere özel bir anket yaptı.

İmamoğlu, son olarak AK Parti döneminde yapımına başlanan ve ilk etabının açılışı 2018 yılının Eylül ayında yapılan Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı'nın açılışını yaparak tepkileri üzerine çekmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na oy verenlere özel bir anket yaptı.

"Bu soruya sadece son İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminde Ekrem İmamoğlu'na oy verenler cevap versin" diyen Gökçek, Twitter'dan anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre; İmamoğlu, seçimlerde aldığı oylarının yüzde 50'sini kaybetmek üzere...

İşte Melih Gökçek'in olay olan o anketi...