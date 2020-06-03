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Siyaset

Melih Gökçek’ten Merdan Yanardağ’a tokat gibi sözler! ‘Adamı böyle pert ederler’

FETÖ ve PKK destekçisi Merdan Yanardağ’ın, İstanbul'un fethi ile ilgili söylediği sözlerin yankıları devam ederken, Melih Gökçek’ten Yanardağ’a tokat gibi sözler geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 19:28:00 -
Melih Gökçek’ten Merdan Yanardağ’a tokat gibi sözler! ‘Adamı böyle pert ederler’

İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı etkinlikleri nedeniyle İstanbul’un fethi ile ilgili Merdan Yanardağ’ın Tele1 ekranlarındaki skandal açıklamalarının ardından başlayan tartışma devam ediyor.

Melih Gökçek, Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek’in Merdan Yanardağ’ı Beyaz TV’deki programına davet ettiğini söyledi.

Gökçek, kanalın Merdan Yanardağ’ın telefonuna da ulaştığını ve Yanardağ’ın “korkup bağlanmadığını” söyledi.

Gökçek, Twitter’dan yaptığı açıklamada Yanardağ’a “Savunamayacağın fikirleri söyleme, artislik yapma, çıkarlar adamı böyle pert ederler” sözleriyle seslendi.

“Osman Gökçek Merdan Yanardağ’ın fetih ile ilgili olarak yaptığı konuşma üzerine Yanardağı beyaz TV’deki programına davet etti. Kendisini telefonla da bulmuşlar ama yanardağ Korktu ve bağlanmadı. savunamayacağın fikirleri söyleme, artistlik yapma, çıkarlar adamı böyle pert ederler”

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