Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert tepki: Kadın dernekleri seni parçalar

Ankara'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti döneminde açılan Çocuk Koruma Evleri’ni kapattı. Koruma altındaki 47 çocuk ise zorla imzalatılan tebligatlarla kendilerine bakamayacak durumdaki yakınlarının yanına gönderildi. Yaşanan olaya Melih Gökçek, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Melih Gökçek, bu barınma evlerinin açılmasının ve aktif durumda kalmasının bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Bugün Mansur Yavaş'tan çocuk evleri ile açıklama geldi. Külliyen tahrif edilmiş, bilgisizce bir açıklamai Açıklamada Yavaş'ın Meclis'te yaptığı konuşmaya yer veriliyor. Konuşmasında çocuk evlerinin kapatılması durdurduğunu söylüyor. Çocuk evlerinin kanunsuz olduğunu söylüyor. 5393 sayılı belediye kanununun 14. maddesinde 'Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır' deniliyor. Yani belediyeleri hiçbir yerden izin almadan Meclis kararlarıyla çocuk evi açabilir. Çocuklara hizmet edecek müessenin isminin hiçbir önemi yoktur. Önemli olan çocukların misafir edilmesidir. Açılma kanunsuz değildir. Yavaş bürokratlarına araştırma yaptırsın. Bu konunda AB'nin Çocuk Esirgeme ile yazışmalarını bulabilirler. Çocuk Esirgeme bize verdiği cevapta "Kanun size çocuklara bakma yetkisi vermiş, çocuk evi açabilirsiniz" demişti. AB bürokratları ile çocuk evi açtığımız tarihteki evrakları karıştırırlarsa bulabilirler" dedi.

"Kadın dernekleri seni parçalar"

Yavaş'ın dernekleri kapatmaya gücünün yetmeyeceğini belirten Gökçek, şunları söyledi:

Şimdi Mansur Yavaş'a çetin bir soru daha, kanunda '100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır' deniliyor. Kanunda kadınlar içinde konukevi açmak zorunluluk. Bir kadın sığınma evi ve bir kadın barınma evi var. Bunların adı değişik olduğunu için kapatacak mısın? Buna gücün yetmez. Çünkü kadın dernekleri seni parçalar.