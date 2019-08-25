0553 313 94 23

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert tepki: Kadın dernekleri seni parçalar

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Başkan Mansur Yavaş'ın Çocuk Koruma Evleri'ni kapatma kararına ser tepki gösterdi.

25 Ağustos 2019 Pazar 22:17
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert tepki: Kadın dernekleri seni parçalar

Ankara'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti döneminde açılan Çocuk Koruma Evleri’ni kapattı. Koruma altındaki 47 çocuk ise zorla imzalatılan tebligatlarla kendilerine bakamayacak durumdaki yakınlarının yanına gönderildi. Yaşanan olaya Melih Gökçek, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Melih Gökçek, bu barınma evlerinin açılmasının ve aktif durumda kalmasının bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Bugün Mansur Yavaş'tan çocuk evleri ile açıklama geldi. Külliyen tahrif edilmiş, bilgisizce bir açıklamai Açıklamada Yavaş'ın Meclis'te yaptığı konuşmaya yer veriliyor. Konuşmasında çocuk evlerinin kapatılması durdurduğunu söylüyor. Çocuk evlerinin kanunsuz olduğunu söylüyor. 5393 sayılı belediye kanununun 14. maddesinde 'Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır' deniliyor. Yani belediyeleri hiçbir yerden izin almadan Meclis kararlarıyla çocuk evi açabilir. Çocuklara hizmet edecek müessenin isminin hiçbir önemi yoktur. Önemli olan çocukların misafir edilmesidir. Açılma kanunsuz değildir. Yavaş bürokratlarına araştırma yaptırsın. Bu konunda AB'nin Çocuk Esirgeme ile yazışmalarını bulabilirler. Çocuk Esirgeme bize verdiği cevapta "Kanun size çocuklara bakma yetkisi vermiş, çocuk evi açabilirsiniz" demişti. AB bürokratları ile çocuk evi açtığımız tarihteki evrakları karıştırırlarsa bulabilirler" dedi.

"Kadın dernekleri seni parçalar"

Yavaş'ın dernekleri kapatmaya gücünün yetmeyeceğini belirten Gökçek, şunları söyledi:

Şimdi Mansur Yavaş'a çetin bir soru daha, kanunda '100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır' deniliyor. Kanunda kadınlar içinde konukevi açmak zorunluluk. Bir kadın sığınma evi ve bir kadın barınma evi var. Bunların adı değişik olduğunu için kapatacak mısın? Buna gücün yetmez. Çünkü kadın dernekleri seni parçalar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 22:17
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. mansur yavaş chp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Rıza Çalımbay: “Ligde bir maç..
    3. Durağanlı Şehid İdris Gezer son..
    4. Süper Lig: Galatasaray: 0 - Konyaspor:..
    5. Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert..
    6. Maçın ardından
    7. Ayakkabı keçesinin altında 52 gram..
    8. İran Dışişleri Bakanı, G7 Zirvesinden..
    9. Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik..
    10. İki takım futbolcuları Emine Bulut..
    11. Başkentte 3,5 büyüklüğünde deprem
    12. Ankara’da 3.5 büyüklüğünde deprem
    13. Ekol Göz Menemenspor - Hatayspor..
    14. Galatasaray Konyaspor maçı canlı | son..
    15. Galatasaray-Konyaspor maçından notlar
    16. Ankara’da deprem son dakika kaç..
    17. Ankara'da deprem!
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı’da..
    19. Bolu’da kötü kokuların geldiği evde..
    20. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    21. İsrail ordusu Ramallah'ın batı..
    22. Çin ile imzalanan kardeşlik..
    23. Futbol: TFF 1. Lig
    24. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    25. Okçuluk: Gençler ve Yıldızlar Dünya..
    26. Çaykur Rizespor'da transfer
    27. Emine Bulut cinayetine tepkiler her..
    28. Pikabın arkasına asılan çocuk kaza..
    29. Erdoğan'dan Malazgirt'e davet
    30. Futbol: Süper Lig
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek