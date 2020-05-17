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Siyaset

Melih Gökçek’ten Fatih Portakal’ı zora sokacak çağrı! Gelmesi trilyonda kaç ihtimal?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisi hakkında yolsuzluk iddialarında bulunan Fatih Portakal'a meydan okuyarak her şeyi belgeleriyle ispat edebileceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 09:15:00 -

Hadi Özışık kanalında ağırladığı Melih Gökçek'e herkesin merak ettiği çok sayıda soruyu yöneltti. Fatih Portakal'ın kendisi hakkında dile getirdiği fazla harcama eleştirilerine de cevap veren Gökçek, istendiği takdirde her iddiaya belgeleriyle cevap verebileceğinin altını çizdi.

Fatih Portakal'ın kendisine yönelik zaman zaman yapmış olduğu suçlamalar hakkında konuşan Gökçek, istenildiği takdirde her platformda Fatih Portakal'ın kendisine sorduğu bütün sorulara cevap vereceğini ifade ederken, ancak Portakal'ın kendisiyle yayına çıkmaya cesaret edemeyeceğini de sözlerine ekledi. Fatih Portakal'ın yüzyüze değil arkadan vurup kaçma şeklinde konuştuğunu aktaran Gökçek, kendisiyle bir tartışmaya girebilmesi için daha çok fırın ekmek yemesi gerektiğini söyledi.

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Yorumlar

Alp Aslan

Kendisi niye görevden alındı acaba ?..
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