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Gündem

Melih Gökçek’ten Ekrem İmamoğlu’nun lakayıt türbe ziyaretine sert yorum

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı Uyan Türkiyem programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çok konuşulan lakayıt türbe ziyareti hakkında sert yorumlarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 11:54:00 -

Geçtiğimiz gün Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun türbenin etrafında ellerini arkadan bağlayarak ve el parmaklarını oynatarak lakayıt yürüyüşü büyük tepki topladı. Melih Gökçek'te bu saygısızlığa sessiz kalamayanlar arasındaydı. Bugün katıldığı canlı yayında Gökçek, cesur yorumlarda bulundu.

Melih Gökçek İmamoğlu’nun terbiyesizliğine, ‘Böyle elini arkasına atmış yürüyor, çok affedersiniz o kıçına bir tekme indiririm’ dedi.

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Yorumlar

Nadir

Ya bunu yunanlılar yunan fatihi ilan ettiginde itiraz etmediki niye gocunuyorsunuz ki adam memnun hayatından rum tohumu oldugunu kabul ediyor size ne
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Kubilay

BU NE YAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!! BU HAKARET, TEHDIT DEGIL MI ??????????
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