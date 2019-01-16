0553 313 94 23

Melih Gökçek'ten CHP'ye asgari ücret çıkışı! 'Cevap ver Kılıçdaroğlu! Anca atarsınız'

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın tanıtım toplantısında, aldığı ücret nedeniyle isyan eden CHP'li işçinin apar topar salondan çıkarılması hakkında, Twitter üzerinden açıklama yaptı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:46

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın tanıtım toplantısında “Bin 600 lira ne demek! Hani Kılıçdaroğlu 2 bin 200 lira verecekti! Nerede bu!” diyerek isyan eden CHP'li işçinin salondan atıldığı görüntüleri paylaşarak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. 

"Cevap ver Kılıçdaroğlu" 

Twitter hesabı üzerinden konuyu değerlendirenMelih Gökçek, paylaşımında şunları söyledi. "İbretle seyredilmeli...  Mansur Yavaş’ın tanıtım toplantısında oluyor bu olay... Hani Ocaktan itibaren CHP’li belediyelerde asgari ücret 2200 tl idi? Cevap ver Kılıçdaroğlu...  Anca atarsınız..."

İşte Gökçek'in o paylaşımı...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:46
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Mansur Yavaş
  4. CHP
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. CHP'li işçi
  7. Asgari ücret çıkışı
  8. Asgari ücret eleştirisi

YORUM YAZ

  • Coskunakademi Coskunakademi 41 dk önce
    Sen once hafriyat vurgununun hesabini ver sonra ankarayi parsel parsel nasil verdin fetoye bunlarin hesabini ver sonra chp yi karalarsin
  • Coskunakademi Coskunakademi 41 dk önce
    Sen once hafriyat vurgununun hesabini ver sonra ankarayi parsel parsel nasil verdin fetoye bunlarin hesabini ver sonra chp yi karalarsin
  • BekirBekir43 dk önce
    Melih sen üstüne vazife olmayan islere burnunu sokma, o zat i oraya senin soktuguna dair bahse girerim.
  • YasinYasin54 dk önce
    tamam da kardeşim ocak ayı daha bitmedi ki ay sonu almıyor mu vatandaş maaşını?
  • melihmelih1 sa önce
    hadi oradan fetöcü sahtekar melih seni neden görevden aldılar sen ona cevap ver srn ankarayı fetöye parsel parsel sattin onlara cevap ver
  • çapanoğlu çapanoğlu 1 sa önce
    Bunlarin işi gücü atmak baskan..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Nevşehir'de eğitime kar engeli
  1. Nevşehir'de eğitime kar engeli
  2. Münbiç'te ABD'li askerlere saldırı anı
  3. Sokakta yaşayan yaşlı adama zabıta..
  4. Sarı yeleklilerden Google protestosu
  5. 31 yıl önce şehit olan Ali Türk için..
  6. Rıdvan Karakayalı kimdir? | CHP İzmir..
  7. Trabzon'da fırtına
  8. Kar sürgünleri ulaşımı olumsuz etkiliyor
  9. Malatya'da aranan kişilere yönelik..
  10. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı..
  11. GÜNCELLEME - Hırsızlıkta kullandıkları..
  12. Şanlıurfa'da sınav jokeri operasyonu!..
  13. Taner Toraman kimdir? | CHP Kars..
  14. DHKP-C'nin haraç çetesi çökertildi! 4..
  15. Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine..
  16. Edirne'de ormanlık alanda kesik kol..
  17. İŞKUR kura çekimi sonuçları açıklandı!..
  18. CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan..
  19. Muğla'da ayıların arı kovanlarını..
  20. Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili..
CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?

Günün Karikatürü

16 Ocak 2019
7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın