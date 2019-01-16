Melih Gökçek'ten CHP'ye asgari ücret çıkışı! 'Cevap ver Kılıçdaroğlu! Anca atarsınız' Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın tanıtım toplantısında, aldığı ücret nedeniyle isyan eden CHP'li işçinin apar topar salondan çıkarılması hakkında, Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın tanıtım toplantısında “Bin 600 lira ne demek! Hani Kılıçdaroğlu 2 bin 200 lira verecekti! Nerede bu!” diyerek isyan eden CHP'li işçinin salondan atıldığı görüntüleri paylaşarak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. "Cevap ver Kılıçdaroğlu" Twitter hesabı üzerinden konuyu değerlendirenMelih Gökçek, paylaşımında şunları söyledi. "İbretle seyredilmeli... Mansur Yavaş’ın tanıtım toplantısında oluyor bu olay... Hani Ocaktan itibaren CHP’li belediyelerde asgari ücret 2200 tl idi? Cevap ver Kılıçdaroğlu... Anca atarsınız..." İşte Gökçek'in o paylaşımı...

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