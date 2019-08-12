Melih Gökçek paylaştı! Binali Yıldırım ile...

65. Hükümetin Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte, bayramını Akçakoca'nın Melenağzı köyündeki yazlığında geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’le kahvaltıda buluştu.

Öncühaber'in haberine göre, Yıldırım çiftine Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir, Fahri Çakır ve Ümit Yılmaz’ın yanı sıra, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve eski belediye başkanlarından Nazmi Çiloğlu da eşlik etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen kahvaltı buluşmasında nelerin konuşulduğu bilinemezken, Melih Gökçek kahvaltı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bilindiği üzere Binali Yıldırım sel afetinden zarar gören Akçakoca’ya destek olmak amacıyla bayramda Akçakoca’ya geleceği sözünü vermişti. Yıldırım sözünü tuttu ve bugün eşi Semiha Yıldırım ile birlikte 2 günlük Akçakoca programına başladı.