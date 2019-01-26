Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve CHP'nin FETÖ bağlantısını deşifre etti!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, gündeme ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerin kaderini belirleyecek açıklamalarda bulunan Gökçek, AK Parti'ye küstüğü iddialarına karşı sert tepki gösterek ben "dava adamıyım" dedi.

Gizli kapaklı planlar, kapalı kapılar ardında dönen dolaplar, FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen İP-CHP ve HDP'ninAnkara adayı Mansur Yavaş nasıl bir strateji izliyor, kimlerle ilintili...

Melih Gökçek bir televizyon programında teker teker deşifre etti.

"Mansur'a giden her oy FETÖ'ye destek verir"

Mansur Yavaş, özel eğitim kurumu yapılacağını söyleyerek FETÖ'cülere Arsa tahsis etti. Arsanın metrekaresini 17 kuruşa veriyor. Bizim belediye başkanımız geldi mahkeme kararıyla verilen arsayı geri aldı. Mansur Yavaş ayrıca kapatılan dershanelerin öğretmenleriyle etüt merkezi kurmayı düşündü. Ankaralılar Mansur Yavaş'a oy verecekse FETÖ'ye destek oyu olacaktır.

"Özhaseki'ye destek olmamak davaya ihanet olur"

Benim tweetleri silmemin nedeni parti içersinde ve Mehmet Özhaseki'nin çevresinde bulunan danışmanlar "Gökçek sana destek olursa bu sana zarar verir" diyorlar. Ben de bu yüzden o destek tweetlerini sildim. Mehmet Özhaseki benim kadim bir dostum. Şimdi Mehmet Özhaseki aday ona destek olmamak davaya ihanet olur. Eğer Ankara veya İstanbul kaybedilirse sayın Cumhurbaşkanımızı rahat bırakmazlar, meşruiyetini tartışırlar. Bu iki ilden birini almak bunlar için bayram olur.

"Kırgınım ama ben dava adamıyım"

Türkiye'de belediyeciliği bilen 3 kişiden biridir. AK Parti'nin içinde epeyce cefa çektim. Hala görevden alınma nedenimi bilmiyorum. Kırgınlık var mı derseniz evet küçük de olsa var ama ben dava adamıyım. Ben davamı satamam. Ankara'yı sola teslim edemem. Davam için 5 sefer Ankara'yı sola teslim etmedim.

"Parti içinde beni sevmeyenlerin Selvi gibi medya uzantıları var"

Benim partim içinde beni sevmeyen insanlar var, beni siyasetin dışında bırakmak istiyorlar. Bir de Abdulkadir Selvi gibi medyadaki uzantıları var bunların. Algı yönetimi yapan uluslararası anket şirketleri var. Bunların derdi bu seçimde beni dışarda bırakmak.

"Anketler şişirme Mansur'un kazanma imkânı yok"

Mansur Yavaş kazanırsa benimle uğraşacaktır. Hiçbir şeyden korkumuz yok. İftira atarsa atar. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Buyursun yapsın. Kendisi bıraksa CHP'liler bırakmaz. Ama seçimi kazanma imkanı yok. Anketler falan şişirme.

Gökçek, Yavaş'ı Beypazarı sonuçlarıyla vurdu

Son seçimde yani 2014 seçimlerinde biz Mansur Bey'le karşı karşıya geldiğimizde bakın Beypazarı sonuçları ne oldu?

Ben Beypazarı'n %52 aldım Mansur Bey %36 aldı. Mansur Bey Beypazar'lı orada belediye başkanlığı yaptı ama Beypazarı Melih Gökçek'e %52 verdi. Yani Mansur Yavaş'a güvenmedi. Diyorki Beypazarı, " Mansur Yavaş'tan belediye başkanı olmaz!" Hep Amerika'dan örnekler veriyor gittim gördüm diye. kimlerle görüşüyor oralarda kendisi açıklasın. Beypazarı'ndaki çöplüğü anlatsın önce 10 yıldır çöp kokusundan geçilmiyordu Gazetecilere yediriyor içiriyor, Beypazarı turizim ilçesi diye haber yaptırıyor. Özel kalem bütçesindeki rakamlar da bunu gösteriyor.

Kriptoların amacını açıkladı

Her yerde kripto var. Kriptoların görevi, içeride dışarıda ters algı oluşturmak. Bir kişi diyemez ki Melih Gökçek AK Parti'nin aleyhinde,Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhinde bir şey yaptı. 15 Temmuz Ankara'da ve İstanbul'da gerçekleşmiştir. Yüzde 90'ı Ankara'da gerçekleşmiştir.

Oğlum aday yapılır yapılmaz, o sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri. Demek ki ayın Cumhurbaşkanımızın bir bildiği var. Mansur Yavaş geldiği zaman belediyeden minimum 25 bin kişi atacak. İYİ Partililere, CHP'lilere kadro sözü veriliyor. 'Ben atmayacağım diyor' evet o atmayacak, belediyeye bağlı şirketlerdeki müdürler atacak. Ya söz verdiği adamları işe almayacak ya da personel çıkaracak.

Benanson şirketi sahte Ankaralılık üzerinden Yavaş'a oy devşirme derdinde

Benanson denilen bir şirket var. Bu ABD şirketi ve strateji belirliyor. Bunların müşterilerinden biri de CHP. Bunlar geçen seçimde de Ankaralılık üzerinden oy almaya çalıştılar. Şimdi yeniden deniyorlar. Ömrümün 60 yılı Ankara'da geçti ben Ankaralı olmuyorum, o Beypazarı'nda doğduğu için Ankaralı oluyor. Oysa Mansur Yavaş'ın dedeleri Makedonya'dan geliyor.

"Sen Ankara'da doğmuş bir Makedonyalısın"

Sen Ankara'nın öz evladı falan değilsin sen Ankara'da doğmuş bir Makedonyalısın. Bu Ankara'ya Ankaralı başkan söylemini kendisi yapmıyor teşkilatları yapıyor. Bu Benanson denilen bir şirketin stratejisi. Ankara'da bölücülük yapılıyor. Mikro milliyetçilik üzerinden oy toplanmak isteniyor. Bu bir Amerikan stratejisidir.

Yanar döner

Mansur Yavaş, sayın Bahçeli'ye mektup yazıyor ve onu CHP'li olmakla eleştiriyor. MHP'yi CHP ile özdeş parti olmakla suçluyor. Bakın Mansur Yavaş CHP adayı oldu. Şimdi hiç mi utanmıyor. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum, böyle birine nasıl oy vereceksiniz.