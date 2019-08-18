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Melih Gökçek İmamoğlu'na seslendi: Tatilini kesme, rahatına bak, yarın yağmur kesiliyormuş

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan sel felaketine rağmen tatilde olan CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "Yarın yağmur kesilecekmiş. Rahatına bak. Tatilini falan kesip gelmeye kalkarsın." mesajını paylaştı.

18 Ağustos 2019 Pazar 00:44
Melih Gökçek İmamoğlu'na seslendi: Tatilini kesme, rahatına bak, yarın yağmur kesiliyormuş

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Millet eleştiriyor diye ben tatil yapmayacak değilim." diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Twitter hesabından seslendi.

İstanbul'da yağmurun yarın kesileceğini belirten Gökçek şunları söyledi:

"Sayın İmamoğlu, şimdi TV'ler söyledi. İstanbul'da yarın yağmur yokmuş. Rahatına bak. Tatilini falan kesip gelmeye kalkarsın. Gerek yok. Demiştin ya "Millet eleştiriyor diye ben tatil yapmayacak değilim."

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir diğer isim de Gazeteci Yazar Serdar Arseven oldu.

17 Ağustos Marmara depreminde acze düşen Başbakan Bülent Ecevit ve kabinesini hatırlatan Arseven şu mesajı paylaştı:

"Pek muhterem İmamoğlu, 17 Ağustos felaketinin sonrasında deprem bölgesine 3 günde ulaşabilen yönetimler malum. İstanbul'un seline ilgideki eksiklik bize o kötü günleri ve kötü yöneticileri hatırlattı."

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 00:44
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Melih Gökçek
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Serdar Arseven

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