Melih Gökçek anket sonucunu açıkladı: Kılıçdaroğlu gidiyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından takipçilerine "Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan gitmesi için CHP’li her evden DSP'ye bir oy, sizce tutar mı, tutmaz mı?" sorusunu yöneltti. Gökçek'in anket sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu görevini bırakıyor.

İşte Gökçek'in açıklamaları:

CHP'de geçen seçim bir slogan vardı. 'CHP'li her evden HDP'ye bir oy' diye burada başarılı oldular. Şimdi CHP'de Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'ndan gitmesi için yeni slogan başlamış. “Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan gitmesi için CHP’li her evden DSP'ye bir oy” sizce tutar mı?

CHP'liler DSP'ye oy verir mi? Anket sona erdi. CHP'nin oyları Türkiye'de yüzde olduğuna göre, eğer bu anket doğruysa bu sonuç CHP'nin oylarının yüzde 20'si demek... Bu sonuç CHP'nin sonu demek...