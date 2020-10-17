  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meksika'nın eski savunma bakanı Cienfuegos, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla New York'a götürüldü
Aktüel

Meksika'nın eski savunma bakanı Cienfuegos, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla New York'a götürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-17 00:35:52 -
Meksika'nın eski savunma bakanı Cienfuegos, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla New York'a götürüldü

ANKARA (AA) - Meksika'nın eski savunma bakanı Salvador Cienfuegos, "para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamalarıyla gözaltına alındığı ABD'de soruşturma için New York'a sevk edildi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eski devlet başkanı Enrique Pena Nieto'nun 2012-2018 yıllarında savunma bakanlığı görevini icra eden Cienfuegos'un uyuşturucu kaçakçılığına yönelik soruşturulmak üzere New York'a nakledildiğini belirtti.

Duruşmanın öğleden sonra 14.30'da yapılacağını kaydeden Ebrard, "Cienfuegos'un avukatı birkaç saat içinde Meksika'dan buraya gelecek. Kendisine yönelik uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin 5 suçlama var." ifadelerini kullandı.

Daha önce serbest bırakılan Cienfuegos, ailesiyle beraber Los Angeles havalanında indiğinde ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) talebi üzerine gözaltına alınmıştı.

New York mahkemesinde görülecek davanın hakimi, daha önce Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'yu ABD'de ömür boyu hapse mahkum etmişti.

Meksika ordusu, Cienfuegos'un savunma bakanlığı yaptığı dönemde sıklıkla insan hakları ihlalleriyle suçlanıyordu.

Cienfuegos'un döneminin en kötü skandalı, 2014'te askerlerin Tlatlaya'da bir tahıl ambarında 22 zanlıyı öldürmesi olmuştu.

İnsan hakları soruşturması, zanlılardan en az 8'inin teslim olduktan sonra infaz edildiğini ortaya koymuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü anketçi Adil Gür'den dikkat çeken KKTC çıkışı! 'Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım'
Gündem

Ünlü anketçi Adil Gür'den dikkat çeken KKTC çıkışı! 'Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım'

Ünlü anketçi Adil Gür, pazar günü KKTC'de yapılacak seçimlere ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti. Gür, Ersin Tatar'ın büyük bir farkla se..
TSK'dan büyük sevkiyat
Gündem

TSK'dan büyük sevkiyat

Suriye'de rejim ile muhalifler arasında tansiyon son dönemde yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'in güneyinde yeni bir üs inşa etmeye..
Ekonomi

"Hayırlı olsun" diyen Bakan Albayrak müjdeyi verdi

"Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "10 milyar TL’lik destek paketini devreye alı..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay