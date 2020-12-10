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Aktüel Meksika'da yeni bir balina türü keşfedildi
Aktüel

Meksika'da yeni bir balina türü keşfedildi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 17:02:10 -
Meksika'da yeni bir balina türü keşfedildi

ANKARA (AA) - Meksika'da yeni bir gagalı balina türünün keşfedildiği bildirildi.

CNN'in haberine göre, geçen ay Sea Shepherd Doğayı Koruma Topluluğundan bir grup bilim adamı, San Benito Adası yakınlarında 3 gagalı balina tespit etti.

Bilim adamları, balinaların fotoğraflarını çekti, görüntülerini ve su altında çıkardıkları akustik sinyalleri kaydetti.

Araştırmacılar Gustavo Cardenas Hinojosa, Jay Barlow ve Elizabeth Henderson; fotoğraf, görüntü ve ses kayıtlarını incelediklerini belirterek bu 3 balinanın görünüşleri ve seslerinin diğer balina türlerinden farklı olduğunu ifade etti.

Yeni bir balina türü keşfettikleri konusunda neredeyse emin olduklarını belirten araştırmacılar, bölgeden aldıkları su örneklerinin laboratuvarda analiz edileceğini aktardı.

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