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Aktüel Meksika'da Mormon Kilisesi'ne bağlı 9 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltı
Aktüel

Meksika'da Mormon Kilisesi'ne bağlı 9 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltı

Yerel medyaya göre, 6'sı çocuk 9 kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan kişi uyuşturucu karteli lideri

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:51:23 -
Meksika'da Mormon Kilisesi'ne bağlı 9 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltı

ANKARA (AA) - Meksika'da geçen yıl Mormon Kilisesi'ne bağlı Amerikalı bir ailenin 9 üyesinin öldürülmesiyle ilgili olarak bir kişinin daha yakalandığı bildirildi.

BBC'nin Meksika Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, "La Linea" uyuşturucu karteliyle bağlantılı, eski polis memuru olduğu düşünülen bir kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık Ofisinde görevli yetkililerce gözaltına alınan bu kişinin, başkent Meksiko'ya götürüldüğü belirtildi.

Meksika basınındaki haberlerde, gözaltına alınan bu kişinin "La Linea" organize suç örgütünün bir hücresinin sözde lideri Roberto Gonzalez Montes olduğu iddia edildi.

Haberlerde, Montes'in yanı sıra iki kişinin daha gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

- Saldırının failleri bulunamamıştı

Sonora eyaletinde Kasım 2019'da Mormon Kilisesi'ne bağlı Amerikalı ailenin 6'sı çocuk, 3'ü kadın 9 üyesi uyuşturucu kartelleri tarafından öldürülmüştü.

Cinayetlerin ardından gözaltılar olmuş ancak saldırının failleri bulunamamıştı.

Söz konusu 9 kişinin cinayete kurban gitmesinin nedeni hala netlik kazanmasa da "La Linea" üyelerinin, aileyi rakip suç örgütü "Los Chapos" üyesi sanarak saldırdığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Joseph Smith tarafından 1830'da New York'ta kurulan ve ismini Smith'in yazdığı "Mormon Kitabı"ndan alan hareketin 15 milyona yakın mensubu olduğu belirtiliyor.

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