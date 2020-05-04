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Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 93 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-04 17:44:16 -
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 93 kişi öldü

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 93 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 bin 154'e, vaka sayısı ise 1383 artarak 23 bin 471'e yükseldi.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı da 13 bin 447'ye ulaştı.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.

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