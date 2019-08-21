0553 313 94 23

Meksika'da kaçak göçmen baskını! Onlarca kişi yakalandı

Meksika polisi, ABD sınırına yakın bir bölgede düzenlediği operasyonda 75 kaçak göçmeni yakaladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:59
Meksika'da kaçak göçmen baskını! Onlarca kişi yakalandı

Meksika polisi tarafından, ABD sınırına yakın bir kasabada düzenlenen operasyonda 75 kaçak göçmen yakalandı.

Meksika Kamu Güvenliği Departmanından yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerden alınan bilgi üzerine harekete geçen polisin, Reynosa şehri yakınlarındaki sınır kasabasında, göçmen kaçakçıları tarafından kullanılan bir eve baskın düzenlediği bildirildi.

Operasyonda, evde saklanan 75 Orta Amerikalı göçmenin bulunduğu ve bunlardan 26'sının çocuk olduğu belirtilerek, bu kişilerden çoğunun Honduras, diğerlerinin ise Guatemala, El Salvador ve Nikaragua'dan geldiği ifade edildi.

Göçmenlerin, ülkelerine geri gönderilmek üzere Meksika Ulusal Göç Enstitüsüne teslim edildiği kaydedildi.

Meksika'nın ABD sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarında ilerleyerek, kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri bulunmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:59
  1. Meksika polisi
  2. Meksika
  3. ABD sınırı
  4. Meksika Kamu Güvenliği Departmanı
  5. Reynosa
  6. Honduras
  7. Guatemala
  8. Nikaragua
  9. Meksika Ulusal Göç Enstitüsü
  10. kaçak göçmen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump, Danimarka ziyaretini erteledi
    1. Trump, Danimarka ziyaretini erteledi
    2. ‘Dijital Dünyada E-beveyn Olmak’..
    3. Altın piyasaya nasıl başladı?
    4. Brent petrolün varili 60,37 dolar
    5. Konyaspor’a Ugandalı forvet
    6. (Özel)Taşlı sopalı beşik kertmesi..
    7. Yabancı turistler Türkiye'de..
    8. Uçar, Yakutiye’ye bağlı köylerin..
    9. 'Donald Trump, Yüzyılın Anlaşması'nı..
    10. Sahte belgelerle böbrek nakli..
    11. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    12. Menenjit hastalıklarının yüzde 12’si..
    13. Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
    14. Diyarbakır’da kız isteme kavgası: 5..
    15. Diyarbakır'da 3 aile arasında silahlı..
    16. 9. sınıflar okula ne zaman başlayacak..
    17. Vali Soytürk’ten Garnizon Komutanı..
    18. Petrol işletme ruhsatı kararı
    19. 22 Baro Akit’e savaş açtı! Özgürlük..
    20. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    21. (Özel) Sürre Alayı tablosu 146 yıldır..
    22. Aynı mevkide ikinci kaza
    23. Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran..
    24. Londra’dan Pekin’e Türk dünyası bu..
    25. Gülşen Poyraz kimdir? Diyarbakır’da..
    26. Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga
    27. Serbest piyasada döviz fiyatları
    28. Aman dikkat! Yoksa sizin de mi..
    29. İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat..
    30. (Özel) Şile’de karaya oturan geminin..
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    'Plaka tahdidi'ne karşı ilginç yöntem! 5 ilden İstanbul’a korsan servis
    'Plaka tahdidi'ne karşı ilginç yöntem! 5 ilden İstanbul’a korsan servis
    Şamil Tayyar'dan kayyım açıklaması! 'Demokratik haklar demokrasiyi...'
    Şamil Tayyar'dan kayyım açıklaması! 'Demokratik haklar demokrasiyi...'