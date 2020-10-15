  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meksika'da 2017'deki depremde çöken okulun sahibine 31 yıl hapis cezası
Aktüel

Meksika'da 2017'deki depremde çöken okulun sahibine 31 yıl hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-15 09:47:08 -
Meksika'da 2017'deki depremde çöken okulun sahibine 31 yıl hapis cezası

MEKSİKO (AA) - Meksika'da 2017 yılında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde çöken ve içindeki 19'u çocuk 26 kişinin hayatını kaybettiği okulun sahibi 31 yıl hapse mahkum edildi.

Meksika'da mahkeme, başkent Meksiko'da yaklaşık 3 yıl önce meydana gelen söz konusu depremde 26 kişinin hayatını kaybettiği okulun sahibi Monica Garcia Villegas'ı 31 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Meksiko Başsavcısı Ernestina Godoy Ramos, Monica Garcia Villegas'in aldığı cezayla ilgili Twitter hesabından, "Kurbanlar için adaleti sağlamayı başardık." paylaşımında bulundu.

Özel bir ilköğretim okulu olan Enrique Rebsamen Okulu, 19 Eylül 2017'de yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremde çökmüş, okuldaki 19 çocuk ile 7 yetişkin yaşamını yitirmişti.

Okulun sahibi ve müdürü Garcia Villegas hakkında, yetkililerin, binanın üst kısmına uygunsuz şekilde daire inşa etme kararının okulun çökmesinde payı olduğuna karar vermesinin ardından kovuşturma açılmıştı. Savcılık, Garcia Villegas için 57 yıl hapis talebinde bulunmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı
Dünya

Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'daki hedefinin Ankara ve Moskova'yı zayıflatmak olduğunu söyledi..
Bomba açıklama! Rusya’nın asıl amacını böyle duyurdu
Siyaset

Bomba açıklama! Rusya’nın asıl amacını böyle duyurdu

Rusya uzmanı Azerbaycanlı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yıllardır çözülemeyen Karabağ meselesinde Türkiye’yi d..
İmamoğlu satacak arazi bulamayınca bakın neyi satılığa çıkardı!
Gündem

İmamoğlu satacak arazi bulamayınca bakın neyi satılığa çıkardı!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş ve Şişli'deki arsaları satılığa çıkaran Ekrem İmamoğlu bu arsaları satamayın..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay