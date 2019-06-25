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Meksika, ABD sınırına asker yığdı!

ABD’nin baskıları sonucu yasa dışı göçle mücadele faaliyetlerini artıran Meksika, kuzey sınırına 15 bin asker konuşlandırdı.

25 Haziran 2019 Salı 12:11
Meksika, ABD sınırına asker yığdı!

Meksika, ABD'ye yönelik yasa dışı göçle mücadele amacıyla, ülkenin kuzeyindeki sınır hattına yaklaşık 15 bin güvenlik görevlisi konuşlandırdı.

DW'deki habere göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meksika Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval, Meksika ordusuna mensup askerler ve Meksika Ulusal Muhafız Birliği üyesi güvenlik güçlerinden oluşan ABD sınırındaki kuvvetin yanı sıra, ülkenin güneyinde Guatemala sınırına da 6 bin 500 kişilik bir birliğin yerleştirildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçle daha yoğun mücadele etmesi konusunda Meksika’yı uzun bir süre uyarmış ve son olarak bunun yapılmaması halinde, iki ülke arasındaki ticarette uygulanan gümrük vergilerini artıracağını ifade etmişti.

ABD'ye yoğun göç

Özellikle Guatemala, Honduras ve El Salvador gibi Orta Amerika ülkelerinden çok sayıda insan her yıl, ülkelerinde yaşanan şiddet ve yoksulluktan kaçarak, Meksika üzerinden ABD’ye ulaşmaya çalışıyor. Söz konusu ülkeler ve Küba’dan gelen çok sayıda yasa dışı kadın göçmen, geçtiğimiz günlerde ABD sınırına yakın noktalarda Meksikalı güvenlik birimleri tarafından bölgeden uzaklaştırılmış ve bu görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Öte yandan ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Teksas eyaletine bağlı Clint kasabasında bulunan sınır kontrol noktasındaki 250 göçmen çocuk, bakım yurtlarına nakledildi. Geçtiğimiz hafta sözü edilen sınır kontrol noktasında incelemelerde bulunan bir grup avukat, çok sayıda bakımsız ve zor durumda olan çocuk gördüklerini kamuoyu ile paylaşmış, bu çocukların kötü hijyenik şartlar altında, yetersiz yiyecek ve içecekle beslendiklerini bildirmişti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:11
  1. Amerika
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. Meksika
  4. Teksas
  5. Meksika Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval
  6. Meksika Ulusal Muhafız Birliği
  7. ABD Başkanı Donald Trump

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