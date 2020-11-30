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Aktüel Meksika 11,5 milyar dolarlık yeni altyapı yatırımları açıkladı
Aktüel

Meksika 11,5 milyar dolarlık yeni altyapı yatırımları açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 22:38:27 -
Meksika 11,5 milyar dolarlık yeni altyapı yatırımları açıkladı

ANKARA (AA) - Meksika hükümeti, ekim ayında duyurduğu 29 yatırıma ek olarak 2021'de toplam 11,5 milyar dolar değerinde 39 altyapı yatırımının daha temelinin atılacağını açıkladı.

Kara yolu, enerji ve su projelerinden oluşan yatırımların, kamu özel sektör ortaklığıyla Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler yaşayan Meksika'nın ekonomik canlanmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Duyurusu yapılan projeler içinde en büyüğünün, enerji alanında ABD'li Sempra Enerji Şirketinin bağlı ortaklığı IENOVA tarafından Baja California eyaletinde 2,35 milyar dolar yatırımla inşa etmeyi planladığı sıvılaştırılmış doğal gaz terminali olması dikkati çekti.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador liderliğindeki hükümet, 5 Ekim'de yaptığı açıklamada, 2022 sonuna kadar 14 milyar dolar yatırımla 39 büyük altyapı projesini hayata geçireceklerini duyurmuştu.

Projelerin, Kovid-19 salgını nedeniyle 1 milyon kişinin işsiz kaldığı ülkede 185 bin yeni istihdam yaratacağı öngörülüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Meksika, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 11'inci, en fazla ölümün görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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