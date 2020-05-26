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Kültür - Sanat

Mehter Takımı ile bayram kutlaması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Eynal Kaplıcaları Mehter Takımı tarafından bayram kutlaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 11:43:11 -
Mehter Takımı ile bayram kutlaması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Eynal Kaplıcaları Mehter Takımı tarafından bayram kutlaması yapıldı. Simav’ın tüm cadde ve sokaklarında milli duyguları canlandıran etkinlik, sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşların beğenisini kazandı.


Mehter başı Erdoğan Kılıç tarafından, evde kalan vatandaşlara bayram kutlaması yapılırken, gösterileriyle büyük ilgi toplayan Mehter Takımı, balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar tarafından alkışlandı. Kılıç, etkinliğin gerçekleştirilmesine destek olan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Belediye Başkanı Adil Biçer’e teşekkür ettiğini belirtti. Kılıç, “Mehter Takımı’nda görev alan arkadaşlarımız, Simav’daki tüm etkinliklere gönüllü olarak katılıyorlar. Hiçbir karşılık beklemeden halkımızın yanında olan Mehteran’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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