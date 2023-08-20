  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan kritik açıklama! Ekonomi için tarih verdi

Türkiye'den BM'ye sert tepki

Türkiye'ye dolar yağacak! Lider Erdoğan'ın ziyaretiyle ortaklık: Macaristan ile anlaştı! 6 milyar dolarlık hedef masada

Fatih Erbakan: Bir de bunların iktidara geldiğini düşünün

Google haritalar kötü haberi 'maalesef' verdi! Araç sahibi olanlar dikkat, yeni bir proje başladı: O araçlara akaryakıt istasyonlarını göstermeyecek!

Araplar Türkiye’den onu almak için harekete geçti! Herkes 'hemen satın' çağrılarına başladı

Zafer Partili gruptan Halil Konakcı Hoca'nın bulunduğu camiye baskın!

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ümit Özdağ'a: Gecikmeli de olsa cennete girmene yeter!

Pakistan’da sular durulmuyor! Muhalif siyasetçi gözaltına alındı

Almanya bu sefer hükümet için çok kritik dev anket yaptı, duyurdu! Almanlardan çıkan son sonuçlar ülkede gündeme düştü
Aktüel Mehtap öğretmene 3 gündür ulaşılamıyor
Aktüel

Mehtap öğretmene 3 gündür ulaşılamıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-20 10:03:00 -
Mehtap öğretmene 3 gündür ulaşılamıyor

Yalova'nın Armutlu ilçesindeki yazlık evine gelen öğretmen Mehtap Dede'den (42), 3 gündür haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Dede için arama çalışma başlatıldı.

Yalova'nın Armutlu ilçesindeki yazlık evine tatil için gelen öğretmen Mehtap Dede'den 17 Ağustos’tan bu yana haber alamayan ailesi, durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

Dede'nin son olarak Armutlu ilçe merkezinde görüldüğü belirlenirken jandarma, polis, AFAD ve sivil arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, denizde ve bölgedeki ormanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23