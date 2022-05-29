Mehtap Mutluşan kimdir? Mehtap Mutluşan nereli? Mehtap Mutluşan ne iş yapıyor?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, başkanlığa tekrar aday olduğunu duyurdu. Çebi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu. 29 Mayıs Pazar günü yapılması planlanan seçim için Ahmet Nur Çebi'in teslim ettiği yönetim kurulu üyeleri listesinde Mehtap Mutluşan Ferah'ın ismi de yer aldı. Peki Mehtap Mutluşan Ferah kimdir ve ne iş yapar?

Mehtap Mutluşan Ferah kimdir, ne iş yapar?

Mehtap Mutluşan Ferah, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra pazarlama ve iletişim konusunda çok çeşitli kurumlara danışmanlık yaptı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi aday listesi:

Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak.

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan.