Mehri ödenmeden ölen kadının mehri düşer mi?

Mehir kadının nikâh ile hak kazandığı bir alacağıdır (Nisâ 4/4, 24). Kadın hayatta iken kocası bu hakkını vermemişse ölümünden sonra mirasçılarına vermek zorundadır (Mevsılî, el-İhtiyâr, III, 91). Bu nedenle kadın ölünce henüz almadığı mehri de dâhil olmak üzere kendisine ait mal varlığı, teçhiz ve tekfin işlemi yapılıp, borçları ödendikten ve vasiyeti şartlarına uygun olarak yerine getirildikten sonra, mirasçılarına geçer. Koca da diğer mirasçılar gibi hissesi oranında karısının mirasından pay alır.

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı