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Gündem Mehmetçik'ten o ülke sınırında devriye
Gündem

Mehmetçik'ten o ülke sınırında devriye

Yeniakit Publisher
2024-08-23 22:10:00 -
Mehmetçik'ten o ülke sınırında devriye

Kosova'da NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, Kosova-Sırbistan sınırında devriye geziyor.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde 25 yıldır görev yapan Türk askeri, her alanda Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. KFOR birliği, Kosova-Sırbistan sınırındaki Türk askerinin fotoğraflarını paylaşarak, Mehmetçiğin sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

BÖLGESEL İSTİKRARA DESTEK AMACI İLE DÜZENLİ SÜRDÜRÜLÜYOR

 

KFOR'un paylaşımında, sınır bölgesindeki devriyelerin, Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için kalıcı güvenliği sağlama ve bölgesel istikrara destek olma amacıyla düzenli olarak sürdüğü aktarıldı.

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