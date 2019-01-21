Mehmetçik'ten -20 derecede operasyon
Şırnak'ta, komandolar 2 bin 920 rakımlı Cudi Dağı'nda sıfırın altında 20 derecede PKK'lı teröristlerin kullandığı mağara, barınak ve sığınaklara girdi.21 Ocak 2019 Pazartesi 17:01
Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Görümlü ve Milli Jandarma Komando Taburu, PKK’lı teröristlerin kış üslenmesine yönelik "Şehit Güvenlik Korucusu Halil Yelboğa" operasyonu gerçekleştirdi.
Sıfırın altında 20 derecede, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı alanda, 3 gün süren operasyona katılan 2 bin asker, teröristlerin geçiş noktaları ve barınma yerlerinin tespit edildiği 30 kilometrelik alanı taradı.
Operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen 3 mağara, 2 barınma alanı ve sığınakta 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, 2 ruhsatsız av tüfeği ve kablo ile yaşam malzemesi bulundu.
Sığınak ve barınaklar, kullanılmaz hale getirildi.
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