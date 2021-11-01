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Gündem Mehmetçik'in farketmesi felaketi önledi
Gündem

Mehmetçik'in farketmesi felaketi önledi

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 78, Yunan adalarına lastik bot ile geçmeye çalışan ve kötü hava şartları ile sürüklenen 2 olmak üzere toplam 80 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 22:46:00 -
Mehmetçik'in farketmesi felaketi önledi

29 ve 30 Ekim tarihlerinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından 3 ayrı geri itme olayında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı. Lastik botlar içinde 11, 25 ve 42 düzensiz göçmen, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildi. Açık denizde sürüklenen toplam 78 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris açıklarında lastik bot ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmen, kötü hava şartları nedeniyle lastik botun açık denizde sürüklenmeye başlaması üzerine yardım çağrısında bulundular. Türk Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içindeki iki kişiyi kurtardı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 80 düzensiz göçmen Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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