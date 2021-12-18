Mehmetçik, Suriye’deki çatışmasızlık bölgelerini güçlendirmeyi devam ediyor

Yeni Akit ANKARA

Türkiye’de, Suriye’de topraklarından edilmiş Suriyelilerin vatanlarına güvenli bir şekilde geri dönmeleri için oluşturulan terörden temizlenmiş güvenli bölgelerin inşası için Mehmetçik askeri sevkiyatlarına ve gözlem noktaları oluşturma çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm uyarılarına rağmen İdlib’de Rusya’nın hava desteğini alan rejim güçleri ve YPG/PKK’lı teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kontrolündeki terörden arındırılmış güvenli bölgeleri tehdit etmeye devam ediyor. Bölgede barış ortamının bozulmasına müsaade etmeyen Mehmetçik, bölgedeki gözlem noktalarını güçlendirmek, yeni gözlem noktaları oluşturmak için bölgeye askeri sevkiyatlarını sürdürürken, önlemlerini genişletmek ve artırmak için yeni gözlem noktaları da oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre İdlib’in güneyindeki Sufuhin köyünde yeni bir gözlem noktası inşa etmek için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.