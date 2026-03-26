Firar ettiği çukurdan salya akıtıyordu: FETÖ'cü Mustafa Okumuş'un sesi kesildi
Artvin Borçka İlçe Emniyet amiriyken FETÖ üyesi olduğunun ortaya çıkmasıyla Zekeriya Öz ve Celal Kara ile birlikte kaçtığı yurt dışında Türkiye aleyhine bin bir türlü yalanlar sıralayarak salgılarını akıtan FETÖ Mustafa Okumuş’un sesi, sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesiyle birlikte kesildi.
Milli güvenliği tehdit eden, kaos oluşturmayı amaçlayan, PKK iltisaklı "kurdishthor" ile firari FETÖ'cü Mustafa Okumuş'un X hesaplarına İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi. Kararla birlikte kaçtığı günden beri Türkiye aleyhine salgı akıtıp bin bir türlü yalanlarla ülkesini karalamayı kendine görev edinen mankurtun sesi kesildi.