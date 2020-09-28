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Gündem Mehmetçik PKK’ya, yargı HDP’li destekçilerine göz açtırmıyor! Dağlar ve şehirler terörden temizleniyor
Gündem

Mehmetçik PKK’ya, yargı HDP’li destekçilerine göz açtırmıyor! Dağlar ve şehirler terörden temizleniyor

Terörle mücadelede yepyeni anlayışın hayata geçirildiği 2015’ten itibaren kahraman Türk askeri, 673 milyon TL ödülle aranan 458 PKK’lı teröristin üzerini çizdi, sadece son 9 ayda 60 PKK elebaşını imha etti. Teröristlerin kravatlı temsilcileri HDP’ye yönelik operasyonlarda ise 5 yılda 15 bin 530 kişi gözaltına alındı, 3 bin 661 militan ile 62 HDP yetkilisi terör suçundan tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 10:49:00 - 2020-09-28 10:49:44
Mehmetçik PKK’ya, yargı HDP’li destekçilerine göz açtırmıyor! Dağlar ve şehirler terörden temizleniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde terörle mücadelede yeni konseptin hayata geçirildiği 2015 yılından itibaren teröristlere de terör destekçilerine de göz açtırılmadı. Kahraman Türk askeri, eli kanlı terör örgütü PKK’ya, Türk yargısı ise terör örgütünün kravatlı temsilcilerine operasyon üzerine operasyon düzenledi. Teröre karşı verdiği mücadele ile milletin gönlünü fetheden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bazen şehit babasının başını omuzuna koydu, bazen Mehmetçik ile ekmeğini paylaştı, bazen de günlerce uykusuz kalarak güvenlik güçlerini motive etti.

Akit’in yaptığı araştırmaya göre; 2015’ten bugüne 605 PKK’lı üst düzey terörist öldürüldü. 605 teröristten 458’inin, başlarına 673.5 milyon liraya kadar ödül konulan aranan teröristler listesinde yer aldığı tespit edildi.

En çok temizlik gri listede

Kırmızı listeden 10 milyon lira ödüllü 32 terörist inlerine gömülürken milletin duasını alan güvenlik mensupları, mavi listeden de 26 teröristin üzerini çizdi. 2 milyona kadar ödülle yeşil listede aranan 30, 1 milyona kadar ödülle turuncu listede aranan 61 terörist de imha edildi. En fazla temizlik ise 500 bin liraya kadar ödülle arananların bulunduğu gri listede yapıldı. Aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan 309 teröristin üzeri çizildi. Aranan listesinde yer almayan ancak örgütün sözde yöneticileri olduğu belirlenen 147 terörist de düzenlenen operasyonlarla yok edildi. Sadece son 9 ayda 60 PKK’lı elebaşı öldürüldü.

Millet düşmanları

Bebek katili Abdullah Öcalan’a övgüler yağdıran, Türk askerini hedef gösteren, terörist cenazelerine katılmaktan imtina etmeyen HDP’nin sicili ise her geçen yıl kabardı. Terör örgütü PKK’nın kravatlı temsilcisi olarak karşımıza çıkan HDP’ye göz açtırmayan Türk yargısı, millet düşmanlarına gereken dersi verdi. Kamu mallarını teröre peşkeş çeken, teröristlerle işbirliği yaptığı defalarca belgelenen HDP’ye yönelik operasyonlarda, son 5 yılda toplam 15 bin 530 kişi gözaltına alındı, 3 bin 661 kişi tutuklandı. Terör suçundan cezaevini boylayan HDP’li yetkili sayısı ise 62’ye ulaştı.

Apo’nun heykelini dikecekti

Kobani bahanesiyle katliam çağrısı yapan ve “Apo’nun heykelini dikeceğiz” diyen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “PKK sizi tükürüğüyle boğacak” sözleriyle tüm Türkiye’yi tehdit eden Abdullah Zeydan ve sırtlarını PYD’ye dayadıklarını itiraf eden HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını ve bütünlüğünü tehdit eder noktaya gelen HDP’lilere son darbe ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. 6-8 Ekim 2014’te Demirtaş’ın çağrısıyla başlayan Kobani Olayları’na ilişkin soruşturma, tarihi bir operasyona dönüştü. 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ildeki operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. 61 şüphelinin bir kısmının PKK’nın dağ kadrosunda, bir kısmının ise yurtdışında bulunduğu belirlendi. Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP’li RTÜK üyesi Ali Ürküt, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata ve Sırrı Süreyya Önder, güvenlik mensuplarınca kıskıvrak yakalandı. Türkiye’yi yangın yerine çeviren olaylarda, 37 kişi katledilirken, 326 polis-asker, 435 sivil yaralandı. 197 okulun yakıldığı, 269 kamu binasının tahrip edildiği, bin 731 ev ve işyerinin yağmalandığı, bin 230 aracın ise ateşe verildiği olaylar günlerce sürmüştü.

Yeni Akit Gazetesi

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