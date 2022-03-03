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Aktüel Mehmetçiğin kıyafetleri artık orada da üretilecek
Aktüel

Mehmetçiğin kıyafetleri artık orada da üretilecek

Milli Savunma Bakanlığı, Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile Tutukevleri iş yurtları Kurumu arasında yapılan protokolle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askerî kıyafet ve diğer tekstil ürünleri ihtiyaçları işyurtları tarafından da karşılanacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 16:52:00 -
Mehmetçiğin kıyafetleri artık orada da üretilecek

YENİ AKİT  ANKARA

Milli Savunma bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Adalet bakanlığı ile yapılan protokolle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askeri kıyafet ve diğer tekstil ürünleri ihtiyaçlarının bir kısmı iş yurtlarında üretilecek.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, Türk silahlı Kuvvetleri’nin askeri kıyafet ve diğer tekstil ürünleri Adalet Bakanlığı ile yapılan anlaşmayla bir kısmının tutuk evlerindeki iş yurtlarında üretileceği duyuruldu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Millî Savunma Bakanlığı Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri iş yurtları Kurumu arasında, tekstil ürünlerine yönelik iş gücü kapasitesinin Millî Savunma Bakanlığı ihtiyaçlarına yönelik olarak kullanılması maksadıyla bir iş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında İş yurtları, mevcut kabiliyetlerini kullanarak ve sonrasında ilave kabiliyetler de kazanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî kıyafet ve diğer tekstil ürünleri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik üretimler gerçekleştirecektir.”

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