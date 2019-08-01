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Mehmet Yiğiner ve Murat Cavcav, TSYD Ankara Kupası tanıtım toplantısına katıldı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nin düzenlediği TSYD Ankara Kupası’nda, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 9 Ağustos Cuma günü saat 20:00’da Eryaman Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:05
Mehmet Yiğiner ve Murat Cavcav, TSYD Ankara Kupası tanıtım toplantısına katıldı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nin düzenlediği TSYD Ankara Kupası’nda, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 9 Ağustos Cuma günü saat 20:00’da Eryaman Stadı’nda karşı karşıya gelecek.


TSYD Ankara Şubesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kupanın tanıtım toplantısına TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav katıldı.



Doğru: “Başarıya giden yolda takımlarımızın yanlarında yer almak istiyoruz”


Turnuvanın tanıtım toplantısında konuşan TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, “Daha öncesinde dörtlü turnuva için Eskişehirspor ve Çaykur Rizespor ile planlama yapmıştık. Ancak turnuvanın planlandığı tarihten önce TFF Süper Kupa finalinin Ankara’ya verilmesi nedeniyle, maç trafiği oluştu. Eryaman Stadı zemininin riske atılmasına gönlümüz el vermedi. TSYD Ankara Kupası adı ile MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği 9 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de tek maç üzerinden yapacağız. Yedi yıl aradan sonra ilk kez başkentin iki güzide kulübünün katılımıyla güzel bir maç olacak. Lig öncesinde böyle bir heyecan yaşayacağız. Diğer takımlara da destekleri için teşekkür ediyoruz. Başarıya giden yolda takımlarımızın yanlarında yer almak istiyoruz. Bunun için de hep beraber bu yolda yürüyeceğiz" dedi.



Yiğiner: “Özlediğimiz bir Ankara derbisi”


Yıllardır Ankara derbisine hasret kaldıklarını belirten MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Kardeş kulübümüzle Süper Lig’de bir arada mücadele etmek ve bu rekabetin sonucunda daha büyük başarılara imza atacağımızın bilincindeyiz. Bu kardeşlik ve dostluk inşallah devam eder. Bu rekabet bize başarı getirir. Ankara sporuna başarı getirir diye düşünüyorum. Özlediğimiz bir Ankara derbisi. Yedi yıl aradan sonra ilk kez Eryaman Stadı’nda olacak. Heyecanlıyız ve mutluyuz. Başkent derbisinin stadın doldurularak izlenmesini arzu ediyorum. İnşallah böyle de devam eder. Tüm Ankara halkını davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



Cavcav: “Taraftara güzel bir maç izletmek en büyük arzumuz”


Derbilerin futbolun bayramı olduğunu dile getiren Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Bu sene biz de Ankaragücü ile güzel bir final maçı seyrederiz. Bu organizasyona emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ankaragücü ile 100 yıllık kulübüz. Bu turnuva ile birlikte sezon öncesinde bir maç yapmış olacağız. Bu maçın her iki tarafa hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Taraftara güzel bir maç izletmek en büyük arzumuz" şeklinde konuştu.



Bilet fiyatları açıklandı


Açıklamalardan sonra başkanlar arasında protokol imzalandı. MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak TSYD Ankara Kupası maçının biletleri kapalı tribünler 30, maraton tribünü 25, kale arkası tribün biletleri de 20 liradan satışa çıkacak.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:05
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