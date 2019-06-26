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Mehmet Topal'dan veda mesajı

- Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal: "Kulüp yönetimi ile yaptığımız görüşmeler sonucu, 2019-2020 sezonuna ait alacaklarımı bırakarak sözleşmemi feshetme konusunda dün akşam itibarıyla uzlaşma sağlandı"

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:00
Mehmet Topal'dan veda mesajı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Mehmet Topal, veda mesajı yayımladı.

Yazılı açıklama yapan deneyimli futbolcu, "Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olduğum Haziran 2012'den bu yana tek isteğim ve amacım, bu asırlık çınarın başarılara imza atmasına katkı sağlamaktı. Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım, çabaladım. Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle, ne kulübüme ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için, zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım." ifadelerini kullandı.

"Kulüp yönetimi ile yaptığımız görüşmeler sonucu, 2019-2020 sezonuna ait alacaklarımı bırakarak sözleşmemi feshetme konusunda dün akşam itibarıyla ortak bir karar üzerinde uzlaşma sağlandı." bilgilendirmesini yapan Topal, şu görüşlerini paylaştı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü ile 31.05.2020'de bitecek olan sözleşmemi, kulübümle aldığımız ortak karar ile feshetmiş bulunuyoruz. Süreç içinde ne konuştum, ne açıklama yaptım. Bundan sonraki süreçte de cevap hakkı doğmadığı sürece konuşmayacağım. Dolayısıyla ağzımdan çıkmayan hiçbir açıklama, tarafıma ait olmayacaktır. Beni seven, bana sahip çıkan, hep arkamda duran bütün koca yürekli Fenerbahçelilere, kulüp başkanımız Sayın Ali Koç'a, yönetim kuruluna, tüm takım arkadaşlarıma, Fenerbahçe forması giydiğim süre boyunca bana emek veren bütün hocalarıma ve teknik heyete, Samandıra tesislerinde görev yapan emekçi ablalarım ve abilerime binlerce kez teşekkür ederim. 7 yıl gibi uzun bir süre formasını terlettiğim, şampiyonluklar ve kupalar kazandığım çubukluyu hep güzel anacağım. Her şeyin hayırlısı olması dileğiyle."


- 7 yılda 298 maç 24 gol


Deneyimli futbolcu, 7 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de 298 resmi maçta görev yaptı.

Mehmet Topal, 206'sı Spor Toto Süper Lig'de olmak üzere sarı-lacivertli forma ile sahaya çıktığı 298 maçta, 24 kez gol sevinci yaşadı.

Topal, sarı-lacivertli formayı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 36, Şampiyonlar Ligi'nde 12, UEFA Avrupa Ligi'nde 41 ve TFF Süper Kupa'da da 3 kez giydi.


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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:00
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  4. Spor Toto Süper Lig
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