Mehmet Topal'a 1. lig'den talip!
1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçeli Mehmet Topal'ı istediklerini söyledi.25 Haziran 2019 Salı 23:51
1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Mehmet Topal transferi hakkında açıklamalar yaptı.
A Spor'a konuşan Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, "Mehmet Topal'a teklif götüreceğiz. Comolli ile bir araya geleceğiz. Ayrıca 3 flaş oyuncu daha alacağız" ifadelerini kullandı.
Mehmet Topal geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıktı ve 3 gol, 3 asist ile sezonu tamamladı.
Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor
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