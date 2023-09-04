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Gündem Mehmet Şimşek’ten lezbiyen Ebrar Karakurt’a tarihi ders! Helal olsun sana! Ha bu da sana kapak olsun
Gündem

Mehmet Şimşek’ten lezbiyen Ebrar Karakurt’a tarihi ders! Helal olsun sana! Ha bu da sana kapak olsun

Yeniakit Publisher
2023-09-04 11:28:00 -
Mehmet Şimşek’ten lezbiyen Ebrar Karakurt’a tarihi ders! Helal olsun sana! Ha bu da sana kapak olsun

Milli utanç Ebrar Karakurt, rezilliğini tüm Türkiye’ye dikte etmeye çalışmasına rağmen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ahlaksızlığa prim gelmedi.

Milli utanç Ebrar Karakurt, rezilliğini tüm Türkiye’ye dikte etmeye çalışmasına rağmen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ahlaksızlığa prim gelmedi. 

Mehmet Şimşek, Sırbistan’ı son sette 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutlamak için paylaştığı fotoğrafta lezbiyenliğini gözlere sokmaya çalışan milli oyuncu Ebrar Karakurt’a yer vermedi.

Bakanın bu tutumu, milli ve manevi değerlere bağlı vatandaşlardan büyük alkış aldı. 

 
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Yorumlar

İshak

Gereksiz ..

Hasan Tahsin

E yarın Sayın Erdoğan tüm oyuncuları külliyede ağırayınca, tebrik edince, birlikte fotoğraf çektirince ne yazacaksınız çok merak ediyorum... (Manşet önerisi: "Ha bu da bize kapak olsun."
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