Mehmet Şimşek’ten lezbiyen Ebrar Karakurt’a tarihi ders! Helal olsun sana! Ha bu da sana kapak olsun
Milli utanç Ebrar Karakurt, rezilliğini tüm Türkiye’ye dikte etmeye çalışmasına rağmen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ahlaksızlığa prim gelmedi.
Milli utanç Ebrar Karakurt, rezilliğini tüm Türkiye’ye dikte etmeye çalışmasına rağmen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ahlaksızlığa prim gelmedi.
Mehmet Şimşek, Sırbistan’ı son sette 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutlamak için paylaştığı fotoğrafta lezbiyenliğini gözlere sokmaya çalışan milli oyuncu Ebrar Karakurt’a yer vermedi.
Bakanın bu tutumu, milli ve manevi değerlere bağlı vatandaşlardan büyük alkış aldı.
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