Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması! Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni parti kuracağını açıklayan Ali Babacan'ın yanında yer alacağına dair bir açıklama yaptı.

Ekonomiden sorumlu eski bakanlardan ve eski Başbakan YardımcısıMehmet Şimşek, AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuracağını açıklayanAli Babacan'ın yanında yer alacağına dair önemli açıklamada bulundu Ekonomiden sorumlu eski bakanlardan ve eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan ile birlikte hareket edeceği yönündeki iddialar ile ilgili açıklamada bulundu. SASA tarafından düzenlenen basın toplantısında Reuters'ın "Babacan ile birlikte hareket edebileceğiniz şeklinde yorumlar var, ne diyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Şimşek, "Zamanı gelince konuşuruz" cevabını verdi.

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