Mehmet Şimşek'in bakan olmasından sonra o görüntü çok konuşuldu!

PKK terör örgütü ve HDP'nin Kürt vatandaşlar üzerinden bölücü eylem ve söylemlerine devam ettikleri süreçte dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında kürsüye Mehmet Şimşek'i davet etti.

Erdoğan, Kürt vatandaşları kışkırtmaya çalışanlara, "Kürt aşağı Kürt yukarı diyorlar" eleştirisinden sonra Mehmet Şimşek'i işaret ederek, onun da bir Kürt vatandaşı olduğunu hatırlattı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.