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Mehmet Şimşek Ali Babacan’ın kuracağı yeni partiye katılacak mı?

AK Parti’den önceki gün istifa eden AK Parti eski milletvekili ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan liderliğinde, Abdullah Gül’ün de akıl hocalığını yapacağı yeni parti ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ali Babacan yeni partisinin birkaç ay içerisinde kurulacağı iddia ediliyor. Yeni partiye kimlerin katılacağı araştırılırken, Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni parti kuracağını açıklayan Ali Babacan'ın yanında yer alacağına dair bir açıklama yaptı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:56
Mehmet Şimşek Ali Babacan’ın kuracağı yeni partiye katılacak mı?

AK Parti’den önceki gün istifa eden AK Parti eski milletvekili ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan liderliğinde, Abdullah Gül’ün de akıl hocalığını yapacağı yeni parti ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ali Babacan yeni partisinin birkaç ay içerisinde kurulacağı iddia ediliyor. Yeni partiye kimlerin katılacağı araştırılırken, Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni parti kuracağını açıklayan Ali Babacan'ın yanında yer alacağına dair bir açıklama yaptı.

Yazar Nagehan Alçı ''Mehmet Şimşek, Babacan hareketinin içinde değil tam göbeğinde'' dedi. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni parti kuracağını açıklayan Ali Babacan'ın yanında yer alacağına dair bir açıklama yaptı. SASA tarafından düzenlenen basın toplantısında Reuters'ın "Babacan ile birlikte hareket edebileceğiniz şeklinde yorumlar var, ne diyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Şimşek, "Zamanı gelince konuşuruz" cevabını verdi. Abdullah Gül’ün Ali Babacan’ın yeni partisine abilik yapacak, destek olacak, yol gösterecek. Gül, aktif olarak Parti içerisinde yer almayacak.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:56
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