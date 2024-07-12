Mehmet Şevket Eygi’yi rahmetle anıyoruz

ALİ KANTARCI

Bundan tam 5 sene önce Hakk’a irtihal eden Eygi, Türkiye’nin en önemli kalem erbablarındandı. İlk yazısı Eşref Edib'in çıkardığı Sebilürreşad dergisinde yayımlanan Eygi, Osmanlı estetiğini Babıali’ye taşıyan yazar olarak hafızalardaki yerini koruyor. Türkçe’ye büyük önem veren Eygi’nin geleceğimiz olan gençlerin de kendi diline sahip çıkmasını istiyordu. Hiç evlenmeyen, titiz, hassas ve cesur bir karaktere sahip olan Eygi, aynı zamanda kedi sever biri olarak hayatı boyunca birçok kediyle aynı evde yaşadı. Mehmed Şevket Eygi, 12 Temmuz 2019’da kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 86 yaşında vefat etti. Eygi'nin naaşı, Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı’na defnedildi. Türkiye’nin önemli gönül adamlarından Eygi’yi rahmetle anıyoruz.