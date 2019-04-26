0553 313 94 23

Mehmet Sepil: “Buna ihtiyacımız vardı ama yolumuz daha uzun”

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Başakşehir galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, “Buna ihtiyacımız vardı ama yolumuz daha uzun” dedi.

26 Nisan 2019 Cuma 23:09
Mehmet Sepil: “Buna ihtiyacımız vardı ama yolumuz daha uzun”

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Başakşehir galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, “Buna ihtiyacımız vardı ama yolumuz daha uzun” dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, soyunma odasına inerek oyuncularını tebrik etti. Başkan Sepil, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Çok zor haftalar geçiriyorduk. Bu iyi oldu. Bizim için bu galibiyet önemliydi. Buraya geldiğimizde 5 hafta kalmıştı. Kazanmak ya da puanla ayrılmak zorundaydık. Takım iyi oynadı. 5 haftadır gol atamıyorduk. Maçın başında gol atınca oyuncuların kendi güveni geldi. Bana göre ikinci yarı çok iyi oynadı. Buna ihtiyacımız vardı ama yolumuz daha uzun. Başakşehir çok iyi bir. Hak ederek buralara geldi. Onlara da başarılar diliyorum. Diğer takımlara da başarılar diliyorum. Zevkli bir zirve yarışı olacak. Hepsine başarılar diliyoruz. Bu galibiyet ligde kalmamız için yeterli değil. Ligde daha 4 hafta var. En iyi şekilde değerlendirmeyeçalışacağız” şeklinde konuştu.



“İki gündür otelde bol bol ne yapabileceğimizi konuştuk, dertleştik”


Maçtan önce oyuncularla konuşmasının hatırlatılması üzerine Mehmet Sepil, “Başkanların yapabileceği şeyler var. Bizim daha sınırlı tabii. Esas olan hocamız, teknik kadromuz. Onları bu sefer İstanbul’a bir gün erken çağırdık. İki gündür otelde aramızda bol bol ne yapabileceğimizi konuştuk, dertleştik. Bilmiyorum faydası olduğunu. İnşallah olmuştur” diye konuştu.



“Çekişmeli bir lig oluyor”


İki maç üst üste İzmir’de oynayacaklarını söyleyen Başkan Sepil, “Sonra Bursaspor deplasmanı var. Artık avantaj, dezavantaj yok. Sahamızda Akhisar’a ve altta olan takımlara yenildik ama Başakşehir’i güzel bir oyunla yendik. Dolayısıyla çok çekişmeli bir lig oluyor. Önümüzdeki maçlar belli değil. Avantaj olarak bakmıyorum. Tek tek bütün maçları kazanmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 23:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da cinsel taciz iddiası
    1. Muğla'da cinsel taciz iddiası
    2. Otel saunasında çıkan yangın korkuttu
    3. Antalya’da otel yangını
    4. Liverpool yarışı bırakmıyor
    5. Libya'da Hafter saldırılarına "sarı..
    6. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 27 Nisan 2019
    8. Cıvadan zehirlenen aile, 1 aydır..
    9. Galatasaray'dan şampiyonluk tweeti
    10. Türbe bahçesinde define arandığı iddiası
    11. Maçın ardından
    12. Tuzla'da bir tersanede iskele çöktü: 5..
    13. Trump, ABD’nin Uluslararası Silah..
    14. Abdullah Avcı'dan şampiyonluk yorumu
    15. İtalya'dan Hafter güçlerine "geri..
    16. Tamer Tuna: "8 hafta sonra kazanmış..
    17. Maçın ardından
    18. Türkiye'de bir ilk! Ar-Ge merkezine..
    19. Kuşadası Körfezi’nde 18’i çocuk 43..
    20. Kuşadası’nda TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı..
    21. Kuşadası ilçe idare kurulu Nisan ayı..
    22. Aydın'da silahlı kavga: 9 yaralı
    23. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    24. Bakan Albayrak’tan ‘gıda enflasyonu’..
    25. Geçen yıl serbest bırakılmıştı! O..
    26. TEM’de köprüye çıktı, intihara kalkıştı
    27. Maçın ardından
    28. Serdar Gürler: “1 puana razıydık ama..
    29. Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup
    30. Vicdansızlar! Köpek ve kedileri..
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    İlgisizlikten derneği kapatacaklardı, şimdi 5. yıldönümü kutlaması adıyla 'inançsızlık partisi'ne davet ediyorlar
    İlgisizlikten derneği kapatacaklardı, şimdi 5. yıldönümü kutlaması adıyla 'inançsızlık partisi'ne davet ediyorlar
    CHP’nin kararına Bakan Soylu’dan sert tepki: Benim için şeref beratıdır
    CHP’nin kararına Bakan Soylu’dan sert tepki: Benim için şeref beratıdır