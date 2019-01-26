Mehmet Sarı kimdir nerelidir hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Sarı AK Parti Nizip belediye başkan adayı olacağı söylenmesi üzerine Mehmet Sarı'nın kim olduğu araştırılıyor. Mehmet Sarı, iki dönem Nizip Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu. 22 ve 23. Dönemlerde Gaziantep Milletvekili seçildi. Mehmet Sarı kimdir? Mehmet Sarı nereli ve kaç yaşında? Mehmet Sarı hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Peki AK Parti Nizip belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Nizip ilçe belediye başkan adayı 2019 yerel seçim.

AK Parti'de bugüne kadar 69'u il, 774'ü ilçe ve 387'si belde olmak üzere, toplam 1230 belediye başkan adayının ismi kamuoyuyla paylaşıldı. AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti Nizip belediye başkan adayı Mehmet Sarı olduğu söyleniyor.

Mehmet Sarı kimdir?

Mehmet Sarı, 10 Mayıs 1968'de Gaziantep Nizip'te doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Asya'dır. Sanayici ve İş Adamı; Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Özsarı Gıda Sanayii Ticaret Limited Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. İki dönem Nizip Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu. 22 ve 23. Dönemlerde Gaziantep Milletvekili seçildi. Sarı, evli ve 5 çocuk babasıdır.