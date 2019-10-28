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Gündem

Mehmet Özmen sordu, Yekta Güngör Özden yanıtladı! Bomba röportaj yarın yeniakit.com.tr'de

28 Şubat sürecinde başkanlığını yaptığı Anayasa Mahkemesi’nde başörtüsü yasağının en ateşli savunuculuğunu yürüten Yekta Güngör Özden, yeniakit.com.tr’ye yine skandal açıklamalarda bulundu.

2019-10-28 14:52:00 -

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 


Kamuoyunda “Başörtüsü yasakçısı” olarak tanınan eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.

Bomba röportaj yarın yeniakit.com.tr’de!

28 Şubat zihniyetini bugün dahi sürdüren Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı Yekta Güngör Özden’in bomba röportajı yarın (salı) saat 09:00’da yeniakit.com.tr’de.

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Yorumlar

atanın daim okuduğu anı defterine not:

Yektaa! Nasıl olur da gerici ve yobbaz bir gazeteye intervüü verirsin? Cumhuriyet yok mu, Sözcü yok mu, Halk tivi yok mu? Yarın 29 Ekim, seni ata' ya şikayet ediciim, ordaki deftere çok kötü şeyler yaziciim.
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Hale Luya

Ağzına sağlık hocam yalnız değilsin Laik Türkiyenin en az yarısı sizin gibi düşünüyor ve destekliyor.
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