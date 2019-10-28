Mehmet Özmen sordu, Yekta Güngör Özden yanıtladı! Bomba röportaj yarın yeniakit.com.tr'de
28 Şubat sürecinde başkanlığını yaptığı Anayasa Mahkemesi’nde başörtüsü yasağının en ateşli savunuculuğunu yürüten Yekta Güngör Özden, yeniakit.com.tr’ye yine skandal açıklamalarda bulundu.
Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr
Kamuoyunda “Başörtüsü yasakçısı” olarak tanınan eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.
Bomba röportaj yarın yeniakit.com.tr’de!
28 Şubat zihniyetini bugün dahi sürdüren Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı Yekta Güngör Özden’in bomba röportajı yarın (salı) saat 09:00’da yeniakit.com.tr’de.