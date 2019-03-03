0553 313 94 23

Mehmet Özhaseki: Daha bir proje söylemedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Adayı Mansur Yavaş'ı projesi olmamakla eleştirerek, "Üçüncü sefer aday olan arkadaşımız daha bir proje söylemedi. İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım, 'Kardeşim adaysın ama ne olur projeni söyle.' Hayır proje yok, sıkıştığı yerde bulduğu adamlara bol vaat." dedi.

03 Mart 2019 Pazar 18:17
Mehmet Özhaseki: Daha bir proje söylemedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Yenimahalle ilçesinde Kardelen Konut Yapı Kooperatifi Üst Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Mesleğinde uzman 30 kişilik ekiple Ankara ile ilgili çalışmalara başladıklarını ifade eden Özhaseki, "Ankara'da vatandaş bizlerden neler bekliyor, neler yapabiliriz, Ankara'yı nasıl büyütebiliriz; Ankara ticarette, sanayide neler yapabilir, turizmde nasıl bir kazanç elde edebilir ve 5 sene sonra Ankara'yı bir başka kent haline getirmek için neler planlamalıyız çalıştık." diye konuştu.

Özhaseki, dağıtılan kitapçıklara projelerini yazdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Raylı sistemlerle ilgili, ulaşımla ilgili ne yapacağımız, 13 yerde millet bahçesi yapacağız nerelere kuracağımız, kültür sanat projelerimizin neler olduğu belli. 19 Mayıs Stadyumu yerine yaptıracağımız stadımızın projesini bile yaptırdık, Cumhurbaşkanımıza arz ettik, kabul etti. Yakında temeli atacağız, onu da yazdık. Kadınlarımız için hangi mahallelerde kreşler yapacağımız, birkaç saatliğine de olsa işi olan hanımefendinin çocuğu bırakabileceği çocuk oyun evlerine kadar yazdık."

Mehmet Özhaseki, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı projesi olmamakla eleştirerek şunları kaydetti:

"Üçüncü sefer aday olan arkadaşımız daha bir proje söylemedi. İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım, 'Kardeşim adaysın ama ne olur projeni söyle.' Hayır proje yok, sıkıştığı yerde bulduğu adamlara bol vaat, kim geldi, bol vaat. Televizyoncular sıkıştırınca dedi ki, 'Ya olmaz olur mu projem, en büyük projem su parasını ucuzlatmak. Onu da zaten Mustafa Başkan yaptı.' dedi. Su parasını ucuzlatmaksa, Mustafa Başkan da yaptıysa senin projeler bitti, milleti oyalama, o zaman milleti niye oyalıyorsun kardeşim."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 18:17
  1. AK Parti
  2. Ankara
  3. Mehmet Özhaseki
  4. Mansur Yavaş
  5. secim2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Efeler Ligi
    1. Voleybol: Efeler Ligi
    2. "Canımızı veririz ama bir karış..
    3. Beyoğlu’nda 4 kişinin hayatını..
    4. Antalya’nın fethinin 812’nci yılı..
    5. Bilecik- Osmaneli maçında ses bombası..
    6. Taliban’a ağır darbe: 3’ü komutan 17..
    7. GÜNCELLEME 4 - Beyoğlu'nda yangın
    8. Sofuoğlu: “Hız tutkusu olan gençlerin..
    9. Mısır'ın darbeci yönetimi, 1 idama..
    10. Çorum’a Mobil Atık Getirme Merkezi
    11. Adnan Oktar suç örgütünün 3 numaralı..
    12. İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4..
    13. Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay..
    14. Ortaca ve Dalaman’da futsal..
    15. Elazığspor’da Erhan Altın dönemi erken..
    16. VakıfBank set vermedi
    17. Mısır'da bir sanığa idam cezası verildi
    18. AK Parti'nin Samsun mitingi
    19. Samsun'da DEAŞ operasyonu
    20. Cezayir sokakları karıştı!..
    21. Odunlukta çıkan yangın söndürüldü
    22. Sivas’ta ’Köy Odası Sohbetleri’ devam..
    23. Tartıştığı eşini oğlunun gözü önünde..
    24. Malatya’da otomobil anahtarı görünümlü..
    25. Samsun’da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
    26. Cumhur İttifakı'nın seçim bürosuna..
    27. Kılıçdaroğlu Mamak’ta vatandaşlarla..
    28. "Kültür varlığı" olarak tescilli evini..
    29. Mehmet Özhaseki: Daha bir proje..
    30. Mobil başkan pazaryerinde bez torba..
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var