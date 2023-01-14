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Gündem Mehmet Özhaseki bombayı patlattı: Yakın zamanda AK Parti'ye geçecekler
Gündem

Mehmet Özhaseki bombayı patlattı: Yakın zamanda AK Parti'ye geçecekler

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti'ye geçmek isteyen 10 belediye başkanı olduğunu açıkladı. Belediye başkanlarıyla görüşme halinde olduklarını belirten Özhaseki, "Gerçekten belediyecilik yapmak istiyorsa, kol kola girip bizimle istişare ederek işine bakmak istiyorsa, arka tarafta bir defosu yoksa o arkadaşlara biz kapıyı açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 15:44:00 -
Mehmet Özhaseki bombayı patlattı: Yakın zamanda AK Parti'ye geçecekler

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Tv100'de katıldığı programda AK Parti'ye katılmak isteyen 10 belediye başkanı olduğunu belirtti.

Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Özhaseki, "İkili diyaloğun sonucuna göre kapıyı açıyoruz" dedi.

'Üç büyükşehirden geçmek isteyenler var'

"Üç büyükşehirden geçmek isteyenler var" açıklamasını yapan AK Partili Mehmet Özhaseki, "Gerçekten belediyecilik yapmak istiyorsa, kol kola girip bizimle istişare ederek işine bakmak istiyorsa, arka tarafta bir defosu yoksa o arkadaşlara biz kapıyı açıyoruz. Herhangi bir sürece bağlı kılmadan başkanlarla görüşmelere devam ediyoruz. Olgunlaştığında zamana bağlı olmaksızın 'buyur' deyip onu da daireye alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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