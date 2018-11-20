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Mehmet Özdilek: Milli takımın başında Türk antrenör olmalı

Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, A Milli Futbol Takımı'nın Türk bir teknik adama emanet edilmesi gerektiğini kaydetti.

20 Kasım 2018 Salı 15:56
Mehmet Özdilek: Milli takımın başında Türk antrenör olmalı


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, A Milli Futbol Takımı'nın Türk bir teknik adama emanet edilmesi gerektiğini savundu.

Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, A Milli Futbol Takımı'nın İsveç'e 1-0 yenilerek UEFA Uluslar B Ligi'nden C Ligi'ne düşmesine değindi.

UEFA Uluslar Ligi'nin enteresan bir organizasyon olduğunu ifade eden Özdilek, "Almanya da bir alt lige düştü. Önemli olan düşmekten çok, verdiğiniz mesajdır diye düşünüyorum. Deplasmandaki İsveç maçı haricinde oyun anlamında çok da iyi sinyaller vermedik. Milli takım yetiştirme yeri değil, yarışma yeridir. Dolayısıyla bu yarış içerisinde hep olmanız lazım." diye konuştu.

Milli takımın elde ettiği başarılarda hep Türk teknik adamların bulunduğuna işaret eden Özdilek, şunları söyledi:

"Milli takımın başında Türk antrenör olmalı. Bütün başarılarda Türk antrenörlerin ismi yazılı. Yabancı antrenörlere nasıl sabır gösteriyorsak, aynı şekilde Türk antrenörlere de göstermeliyiz. Maalesef o anlamda çok sabırlı gösteremiyoruz ama bunun kararını verecek olan ben değilim. Başkan ve yönetim kurulu var. Onlar planlayacak ve karar verecektir. Doğru gitmediğimiz aşikar."

"Zorluk derecesi yüksek bir müsabaka oynayacağız"

Mehmet Özdilek, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk edecekleri Antalyaspor'la zorlu bir müsabaka yapacaklarını kaydetti.

Bu maçın hazırlıklarına devam ettiklerini aktaran Özdilek, sakatlığı bulunan Taylan Antalyalı'nın forma giymesinin ise zor olduğunu dile getirdi.

Sezonun en iyi çıkış yapan takımlarından birine karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Özdilek, "Özellikle ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişi iyi yapabilen bir takıma karşı oynayacağız. Son hafta evlerinde kaybetmelerinden dolayı, zorluk derecesi yüksek bir müsabaka oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Özdilek, iç saha avantajını kullanan bir takım hüviyetine büründüklerini belirterek, "Bu avantajı cumartesi günü tekrar kullanmak istiyoruz. Antalyaspor maçı bizim için olmazsa olmaz karşılaşmalardan bir tanesi. Her maçta olduğu gibi bu müsabakayı da düşünürken, sırf kazanma odaklı olacağız." şeklinde konuştu.

Antalyaspor maçını kazanmaları halinde önlerini daha net göreceklerini anlatan Özdilek, "Puan anlamında daha farklı bir konuma geleceğiz. Dolayısıyla tüm çalışmalarımız ve tüm odaklandığımız nokta, kazanma üzerine olacak. Artık savunma anlamında birçok şeyi geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Ofansif anlamda geldiğimiz günden itibaren ilerleme var. Bunu skorlarla da birleştirdik. Çalışmaya ve gelişmeye devam ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:56
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