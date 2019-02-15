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Mehmet Özdilek: “İçerideki maçlarımızda sıkıntı yaşıyoruz”

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, kendi sahalarında oynadıkları maçlarda sıkıntı yaşadıklarını, bunun başlıca sebeplerinden birinin hava koşulları olduğunu söyledi.

15 Şubat 2019 Cuma 15:16
Mehmet Özdilek: “İçerideki maçlarımızda sıkıntı yaşıyoruz”

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, kendi sahalarında oynadıkları maçlarda sıkıntı yaşadıklarını, bunun başlıca sebeplerinden birinin hava koşulları olduğunu söyledi.


BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.


Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü evinde oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçını değerlendiren Özdilek, galibiyete Sivasspor’dan daha fazla ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, “Bazı maçlar vardır konuşmanın da ötesinde ki müsabakalardır. Bizim açımızdan önemli bir müsabaka rakibimizden daha fazla ihtiyacımız var galibiyete. Kendi saha ve seyircimizin önünde oynuyoruz bu bir gerçek bunları lehimize çevirmeliyiz. İçeride ki maçlarımızda sıkıntı yaşadığımız gibi bir gerçek var. Geldiğimizden berri oynadığımız 13 haftalık periyotta dış saha performansımız oldukça iyi içeride biraz sıkıntıya girdik. Bugün itibari ile tüm yoğunluğumuzu hafta sonu oynayacağımız maça odaklayacağız. Rakiplerden daha fazla mücadele edip daha fazla istememiz gerekiyor ki ön plana çıkalım” dedi.



“Soğuk hava oyunumuza etki ediyor”


Erzurum’da ki soğuk havanın oyunu ve saha zeminini kötü anlamda etkilediğini belirten Özdilek, “Havalar Erzurum’da çok enteresan bu hafta mükemmel bir hava vardı maç günü yaklaştıkça eksi 15 civarına geldi. Tabi bu da bizim oyun anlayışımıza, pas trafiğimize ciddi anlamda etki ediyor. Ümit ederim ki Pazar günü bu soğuk havayı da yeneriz.” şeklinde konuştu.



“ Hakemlerin gördüklerini çalmalarını istiyoruz”


Hakemlerden ayrıcalık istemediklerini sadece gördüklerini çalmalarını istediklerini vurgulayan Özdilek, “Hakemlerle ilgili biz sadece hakemlerin gördüklerini çalmalarını istiyoruz. Belki de bu ligde en fazla canı yanan takımlardan bir tanesiyiz şimdi birçok takımında canı yanınca herkes sözlü olarak bunu ifade etmeye çalıştı. Biz sadece objektif olmalarını istiyoruz gördüklerini çalmalarını istiyoruz. Son oynadığımız Başakşehir maçında Cüneyt Çakır müthiş bir maç yönetti. Önemli olan oyunun akışına destek vermek böyle olunca hem tempolu, hem akıcı bir oyun oynanmış oluyor.” ifadelerini kullandı.


Toplantının ardından BB Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma yaptı. Antrenmanı BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş de takip etti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:16
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