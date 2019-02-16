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Mehmet Öz kimdir kaç yaşında? Mehmet Öz NBA All Star 2019

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz NBA All Star karşılaşmasında sahaya çıktı. Peki, Mehmet Öz kimdir? Mehmet Öz kaç yaşında? Mehmet öz nereli?

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:25
Mehmet Öz kimdir kaç yaşında? Mehmet Öz NBA All Star 2019

All Star haftasonu bugün ünlüler mücadelesi ile start aldı Maçta aralarında eski basketbolcu Ray Allen ve Türk kökenli kalp cerrahı Mehmet Öz'ün de bulunduğu ünlüler oynadı. Peki, Mehmet Öz kimdir? Mehmet Öz kaç yaşında? Mehmet öz nereli?

Mehmet Öz kimdir?

Columbia Üniversitesi’nde başkan yardımcısı ve cerrahi profesörü Mehmet Öz, 11 Haziran 1960 tarihinde babasının görev yaptığı Cleveland'da dünyaya geldi. Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Kliniksel uzmanlık alanları minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypastır. Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu.

Ekonomi dergisi Forbes, 2011 yılının en etkili 3. kişisi, Hippocrates Magazin Dergisi tarafından "Yılın Doktoru", Healthy Living Magazine Dergisi tarafından "Milenyum’un İyileştiricisi", New York Magazin Dergisi tarafından "Yılın En İyi Doktoru", World Economic Forum tarafından "Yarının Küresel Lideri" seçildi. Aynı zamanda 1996 yılında "Yılın Türk-Amerikalısı" seçildi. Adı "Castle Connolly Almanağı"na da geçen Mehmet Öz, birçok ödülün de sahibidir.

"For Healing from the Heart" kitabı ile "Books for a Better America Award"’a değer görüldü. Robert E. Gross Araştırma Bursuna hak kazandı. (AATS, 1994-97) "American Society of Laser Medicine and Surgery" Araştırma Ödülü'nün de sahibi olan Mehmet Öz, Columbia Üniversite Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi’nin "Bleake More Research Ödülü"'nü de aldı. Birçok profesyonel dernek ve kuruluşa üye olan Mehmet Öz, American Board of Thoracic Surgery (2004) ve American Board of Surgery (1992)'nin Yönetim Kurulu'ndadır. People dergisine verdiği bir röportajda bağırsağında bir kitleye rastlandığından söz edilmiştir. Ancak bunun zararsız bir polip olduğu anlaşılmış ve basit bir operasyonla tedavi edilmiştir.

Lisa Öz ile evli olan Mehmet Öz'ün, Daphne Nur, Anabella Sezen, Zoe Yasemin ve Oliver Mustafa adında dört çocuğu var. Mehmet Öz, halen Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi Kardiyoloji Direktörlüğü'nün yanı sıra Columbia Üniversitesi Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nde, cerrah olarak mesleğini devam ettirmektedir.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:25
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