Mehmet Öz açıkladı: Kol ağrısı boyun fıtığı göstergesi! Boyun ağrısı için yapabileceğiniz anlık uygulamalar

Özellikle masa başında çalışanların en çok şikayet ettiği sorunlardan biri boyun ağrısıdır. Uzun bir süre sabit şekilde aynı yerde oturmak ve kıpırdamamak, boyun bölgesinde gündelik yaşamı sekteye uğratacak ciddi ağrılar yaratabilmektedir. Peki, boyun ağrısına ne iyi gelir? Ağrıyı geçirmek için evde yapılacak egzersizler.

Özellikle baş ciddi bir ağırlığa sahip olduğu için boyun ve omurgaya önemli oranda baskı yaratmaktadır. Saatler süren oturma ile beraber masa başında bu ağırlık ikiye ve hatta daha da yukarıya katlanır. Böyle durumlarda boyun bölgesinde oluşan ağrılar zaman içerisinde dayanamayacak noktaya bile çıkabilmektedir. O yüzden ele alınacak bazı egzersizler veya farklı çözüm yöntemleri bu sorunu azaltabilmektedir.



Boyun Ağrısına Ne İyi Gelir?



Boyun ağrısında yastık seçiminden yatak tercihine, kas gevşetici kremler ile beraber buz tutma gibi birçok etki boyun ağrısı için değerlendirilmektedir. Aynı zamanda belli bir bölge üzerinden de şikayet söz konusu olabilmektedir. Bu doğrultuda ele alınması gereken belli başlı bazı hususlar boyun ağrısına iyi gelebilir.



- Yatak sert olmalıdır.

- İnce bir yastıkla yatılmalı veya hiç yastık kullanılmamalıdır.

- Kas gevşetici ve ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir.

- Gergin ve sertleşmiş kaslar adına ılık havlu kullanımı değerlendirilebilir.

- Duruş biçimine çok dikkat edilmelidir.

- Boyun çok fazla eğilmek suretiyle çalışmaktan uzak durulmalıdır.

- Doğru masaj ile bölgedeki ağrılar giderilebilir.



Bu gibi durumlar değerlendirilerek boyun bölgesinde yaşanabilecek olası ağrılardan kurtulmak mümkün. Ancak bütün bunlardan önce kronik bir hale gelmiş olan boyun ağrısı için, mutlaka ilgili doktora başvurmak en önemli husustur.

Ağrıyı Geçirmek İçin Evde Yapılacak Egzersizler



Boyun ağrısı için evde uygulanabilecek belli başlı bazı egzersizler bulunmaktadır. Ancak şu unutulmamalıdır ki, eğer çok şiddetli ağrılar söz konusuysa egzersiz üzerinden vücut zorlanmamalıdır. Zira bu yapılırsa ağrıların çok daha ciddi noktaya ulaşmasına sebebiyet verilebilir. Ancak hafif veya orta ağrılar konusunda evde uygulanacak belli başlı bazı egzersizler bulunuyor.



- Eğilip bacaklarınızı kelebek yaparak yere oturmak suretiyle elinize arkada tuttuktan sonra derin nefes alabilirsiniz.

- Bir yere oturarak omuzlarınızı geriye atmak suretiyle, nefes alışverişinizi bozmadan düzgün şekilde birkaç saniye sabit durun. Bunu gün içerisinde 10 veya 15 defa tekrarlayın.

- Elinizi kullanmak suretiyle boynunuzu sağ omzunuza ve sol omzunuza sırasıyla eğin. Bunu ayakta gerçekleştirmeniz daha sağlıklı bir etki yaratacaktır.

- Başınıza geriye atarak sağ ve sola doğru hareket ettirin.

- Sırtınızı dik tutmak suretiyle bir eliniz arkada kelepçeli gibi sabit tutun. Diğer elinizle başınızı tutun ve omuza doğru yatırın. Aynı hareketi daha sonra diğer elinizle gerçekleştirin.



Gün içerisinde bu hareketleri gerçekleştirebilir ve boyun ile sırt bölgesindeki ağrıların azalmasına olanak tanıyabilirsiniz. Tabii bunun gibi daha birçok farklı hareket mevcut olduğunu dile getirmek mümkün. Önemli olan uzman doktor kontrolünde teşhis ve tetkik ile beraber, rahatsızlığın boyutuna bağlı olarak bu hareketleri ele almaktır.



Boyun Ağrısından Kaçınmak İçin Neler Yapılmalıdır?



Boyun ağrısından kaçınabilmek için belli başlı bazı öneriler mevcuttur. Bu önerileri dikkate alarak boyun bölgesinde ve omu kısmında yaşanabilecek olası ağrıları dindirebilir veya azaltabilirsiniz.



- Mutlaka sert bir yatak üzerinde uymaya özen göstermelisiniz.

- Ağır bir şey taşınırken önlem almaya dikkat etmelisiniz.

- Omurgaya zarar verme ihtimali yüksek olduğu için yüzüstü yatmaktan kaçının.

- Çok kalın yastık kullanmamaya dikkat edin.

- Duruşunuz her daim düz olmalıdır.

- Stres seviyesini kontrol etmek amaçlı gün içerisinde egzersiz yapmaya özen gösterin.

- Çok fazla aynı pozisyonda oturmayın. Mutlaka belli aralıklarla ayağa kalkın ve hafif egzersiz yapın.



Bu kurallara uymak suretiyle boyun ve sırt bölgesindeki ağrıların önemli oranda azaldığını hissedebilirsiniz. Özellikle kronik rahatsızlığın önüne geçebilmek amaçlı dikkat edilmesi gereken önemli hususlar arasında yer almaktadır.

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Boyun Ağrısı Neden Olur?



Birçok sebepten dolayı boyun ağrısı ile karşı karşıya kalmak mümkün. Bu problemler kişinin yaşantısına ve vücut yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.



- Kasların incinmesi ve spazm söz konusu olabilir.

- Sinirlerde sıkışma yaşanabilir.

- Menenjit boyun ağrısı yaratabilir.

- Sürekli aynı pozisyonda kalmak kasların sertleşmesi ile boyun ağrısı meydana getirebilir.



Problem ne olursa olsun mutlaka en kısa süre içerisinde uzman doktora başvurmak en önemli çözümdür. Böylece problemin şiddeti ve derecesi anlaşılmak suretiyle, etkin çözüm yöntemleri üzerinden tedavi uygulanabilir.

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Çoğu zaman, diskteki şişlik geçtikçe 6 hafta içinde ağrı da geçer. Dinlenmek, masaj ve fizik tedavi ağrıyı tedavi etmeye yardımcı olabilir. Reçetesiz satılan ağrı kesiciler ve reçeteli steroidler boyun fıtığı tedavisinde yardımcı olarak kullanılabilir. Ağrı 6 haftadan sonra geçmezse şişlik ve basıncı azaltmak için cerrahi yöntemler uygulanabilir.

Boyun nasıl rahatlatılır?

Oturur pozisyonda boynu rahatlatma. Bu hareket boynun iki tarafını da esneterek boyun ve omuz kaslarını rahatlatır.

Evden Çalışırken Rahatlatacak Boyun Egzersizleri

Omuzlarla Daire Çizme Hareketi.

Omuzları Kulaklara Çekme Hareketi.

Kürek Kemiklerini Birbirine Yaklaştırma Hareketi.

Başı Yana Doğru Çekme Hareketi.

Öne Doğru Yaylanma Hareketi.

Çeneyi Göğüse Değdirme Hareketi.

Başı Arkaya Doğru Yatırma Hareketi.

Fazla kilo fibromiyalji de yapıyor!

Yapılan yeni bir araştırma, fibromiyalji ve obezite arasında bir bağlantı buldu. Obezite hem fibromiyalji riskini artırıyor hem de hastalığın semptomlarını ağırlaştırıyor. Araştırma, hastalarda kilo artışı oldukça, belirtilerin şiddetinin arttığını ve araştırmaya katılan çoğu obezite hastasının diğer katılanlara oranla daha çok ağrı hissettiklerini ortaya koydu. Bu sebeple, kilo vermenin, fibromiyalji tedavisinde dikkate alınması gerektiği sonucuna varıldı. Amerikan Kronik Ağrı Derneği (ACPA) tarafından yürütülen yeni bir araştırma;

- Fibromiyalji belirtileri yaşayan kişilerin yüzde 71’inin yerleri süpürmek gibi basit günlük aktiviteleri yapmada zorluk yaşadığını.

- Norveç’te yapılan bir diğer araştırma ise kadınlarda, uyku bozukluğu ve fibromiyalji riski arasında bir bağlantı buldu.

Fibromiyalji nedir?

Fibromiyalji, kronik kas ve eklem ağrısı, yorgunlukla kendini gösteren bir hastalıktır. Fibromiyaljinin nedeni tam olarak bilinmese de, araştırmacılar artan ağrının, beynin ağrı sinyallerini farklı şekilde yönlendirmesinin sonucu olduğunu düşünüyor. Sinirsel sinyalleri ileten nörotransmitter isimli kimyasallar artabilir ya da azalabilir ve beyindeki ağrı algılayıcı sinirler hastaların normalde hissedecekleri ağrıdan daha fazlasını hissetmelerine neden olacak şekilde değişir.

Bu değişimi tetikleyen kesin ve tek bir unsur yoktur ama semptomlar zamanla artabilir veya ameliyat, enfeksiyon ya da psikolojik stres gibi travmatik olayları takiben birden başlayabilir. Fibromiyalji, aileden geçen bir hastalıktır, yani bu hastalıkta genetik faktörler rol alıyor olabilir. Son olarak şunu söylemeliyim ki, fibromiyalji kadınlarda erkeklere oranla 10 kat daha yaygındır ve genellikle kadınlarda 25 ile 60 yaş arasında görülür.

Fibromiyaljinin belirtileri neler?

Fibromiyaljinin en önemli belirtisi tüm vücutta hissedilen kas ve eklem ağrısıdır. Bu kas ağrıları, çekilmiş veya fazla çalışmış kas ağrısına benzer şekilde tanımlanmıştır ama aynı zamanda yanma veya saplanma şeklinde de ortaya çıkabilir. Eklem ağrısı genellikle artirit ağrısına benzer. Yayılmış ağrının yanı sıra fibromiyalji hastalarının, basınç uygulandığında, özellikle hassas oldukları noktalar veya bölgeler vardır.

Hassas bölgeler (18 tane bulunur) sırt, omuzlar, boyun, göğüs ve kalçalardadır. Fibromiyaljinin bir diğer belirtisi ise, sabah uyanınca bile hissedilen aşırı yorgunluk ve şiddetli ağrıdan dolayı gelişebilen uyku bozukluğudur. Fibromiyalji aynı zamanda depresyon ve anksiyete gibi ruh hali bozukluklarıyla da bağdaştırılmaktadır.

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