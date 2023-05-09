Mehmet Onur Özçelik: Sıfır Konut Satışları 2022’de Zirveyi Gördü

Sıfır konut satışının bir önceki yılda zirveyi gördüğünü belirten, bu durumun farklı nedenleri olduğunu ifade eden Özçelik, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “İnsanlar sıfır konutlara yönelim göstererek biraz da yatırımlarını bu tür konutlar üzerinden yapmayı tercih etti. Çünkü konut fiyatları artmaya devam ediyor ve konut, bu noktada iyi bir yatırım aracı olarak değerlendirilebilir. Fakat bu yıl itibarıyla sıfır konut satın almalarda düşüşler meydana geldiğini söyleyebiliriz.”

Konut Kredisi Faiz Oranları Arttığında Kredi Kullanımı da Aynı Oranda Azaldı

Konut kredisi faiz oranlarının artış gösterdiğini, bu durumun kredi kullanım oranını da düşürdüğünü ifade eden Mehmet Onur Özçelik, konuyla ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Konut kredilerinde faiz oranlarının artması, kredi kullanım oranlarının düşmesinin temel nedenleri arasında yer alıyor. Verilere baktığımızda, 2021 yılının son çeyreğine kıyasla 2022 yılında yüzde 11,3 oranında bir gerileme mevcut. Yıllık bazda bakıldığında ise bu oran yüzde 54,1’lere kadar çıkıyor. Konut kredisinde faiz oranlarının artması, kredi ödemesinin de artmasına neden oluyor. Bu ise ödeme noktasında birçok insanı zorluyor.”

İpotekli Konut Satışlarında da Düşüşler Mevcut

İpotekli konut satışlarında da düşüşlerin meydana geldiğini belirten Mehmet Onur Özçelik, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “İpotekli konut satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı oldukça az. Bu da gösteriyor ki ipotekli konutlara ilgi giderek azalıyor. Bu nedenle sektördeki yeri son derece sınırlı.”