Mehmet Metiner'den flaş istifa çağrısı: Bize kaybettirenleri...

AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a istifa çağrısında bulundu.

AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürlüğüne atanan Nalan Apa'nın sosyal medya paylaşımlarını alıntılayıp Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a istifa çağrısında bulundu.

Ardından Nalan Apa'nın istifa ettiğini aktaran Mehmet Metiner "Kültür ve Turizm Bakanı tarafından Tanıtma Fonu Genel Müdürlüğüne atanan kadının attığı tweetlere bakın ya! Bir yanda “Bize Ömer’ler lazım! “ diyen Reis, öbür yanda bu atamayı yapan Bakan! Çok yazık, çok!" Tanıtma Fonu’nun başına getirilen gezici hanımefendi istifa etmiş! Asıl onu oraya uygun gören istifa etmeli! Yeter artık ya! Sahada onca alın terini bunun için dökmüyoruz! AK Parti’mize kaybettirenleri baştacı etmemeliyiz!" diyerek flaş bir çağrıda bulundu.