Mehmet Metiner'den bomba "A Haber" çıkışı! Yer yerinden oynayacak

Yeni Şafak gazetesi yazarı ve eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, A Haber’in, depremin vurduğu Adıyaman'ın Kahta ilçesiyle ilgili “Hayat normale dönüyor” haberine dair gerçekleri köşesine taşıdı.

"Yazım hatası. Kanal üzerinden hükümet vurulmak isteniyor" diyen Metiner, şunları kaydetti:

"A Haber ilk günden itibaren Adıyaman’dan yayın yaptı. Adıyaman’daki o devasa felakete ilk dikkat çeken televizyon kanalı A Haber oldu. Çünkü A Haber’in Adıyaman/Gergerli olan en başarılı muhabiri Mehmet Karataş depreme Gerger’deki köyünde yakalanmıştı.

Mehmet Karataş Demokrasi ve Birlik Derneği’mizin (DEMBİR-DER) kurucu üyelerinden biri. Derneğimizin 4 Şubat Cumartesi günü Adıyaman Üniversitesi’nde düzenlediği etkinlik için gelmişti. 5 Şubat Pazar günü hava muhalefeti dolayısıyla biz karayoluyla Ankara’ya dönme kararı aldık, o ise Gerger’e geçti. Dolayısıyla depremin Adıyaman’daki yıkıcılığına dair ilk bilgiyi derin bir yürek acısıyla oradan canlı bildiren ilk kişi oldu. A Haber’in Adıyaman’la ilgili yaptığı haberler olmamış olsaydı belki de Adıyaman çok daha geç fark edilecekti. O yüzden A Haber’e ve Adıyaman’ın Türkiye’deki bir değeri olan Mehmet Karataş’a Adıyamanlıların bence ayrı bir değer vermesi gerekir.

Bunları niçin mi anlatıyorum? Şunun için: Geçen günlerde Mehmet Karataş Adıyaman’dan bir yayın yaptı. O yayında Kâhta’yı anlatırken Kâhta’ya dair bir görsel paylaşıldı. Depremden nispeten az etkilenen Kâhta ilçemizde elektrik, su, barınma, yiyecek vb. ihtiyaçların artık karşılanabilir olduğunu ve bu yüzden hayatın giderek normale döndüğünü anlatırken, yanlışlıkla “Adıyaman’da hayat normale dönüyor” gibi bir alt yazının geçmesini fırsat bilen birileri A Haber’i ve Mehmet Karataş’ı adeta lince tabi tuttu. Oysa Mehmet Karataş’ın dedikleri Kâhta ile alakalıydı ve yapılan şey o deprem stresi anında bir alt yazı hatasından ibaretti. Canlı yayınlarda bu tür yazım hatalarının sık olduğunu herkes bilir. Sehven ve aceleden atılan bir başlık üzerinden Kâhta ilçesinin belediye başkanının hedef göstermesiyle bir linç kampanyası başladı. Hakaretin ve küfrün bini bir para. Tehditlerin de…

A Haber üzerinden vurulmak istenen yer belliydi. Pek tabii ki hükümet. O yüzden içeriğinde hiç bir yanlış ifadenin olmadığı ama o anki editoryal bir yazım hatasından kaynaklanan bir haber dolayısıyla çarpıtmaya dayalı bir siyasi hamle yapıldı.

Deprem felaketinin yaşandığı saatten itibaren günlerce meydanda görünmeyen belediye başkanının güya Kâhta’ya sahip çıktığını göstermek için, başka bir deyişle, kendi suçunu örtbas etmek için, kendi ilinin Türkiye’ye mal olmuş bir değerini ve ilk günden itibaren dikkatleri kendi ilinin ve ilçesinin üzerine çektiği için teşekkür ve takdirle anması gereken bir televizyon kanalını hedef tahtasına oturtması, depremden siyaseten nemalanmaktan öte bir anlam taşımıyor.

Keşke kendi ilçesi veya ili için yaptıklarıyla kendini gündeme taşısaydı da hepimiz takdir etseydik kendisini.

Görünen o ki, kendisine A Haber üzerinden böyle bir siyasi amaçlı salvo yapması halinde malum muhalif medyada yer bulabileceği aklını verenlerle yol yürümeyi siyaset zannediyor.

Günlerdir memleketim Adıyaman’dayım. Doğduğum büyüdüğüm Kâhta’da yatıp kalkıyorum. Keşke Kâhta için bir şey yapabildiğini görseydim de kendisini alkışlasaydım. Keşke deprem günlerinde hemşehrilerimizin yanına koştuğunu duysaydım da, onlarla ağladığı haberini işitseydim de, bu duyarlılığından dolayı kendisini ayakta alkışlasaydım. Keşke belediye başkanı olarak kendisi 50 adet konteyner veya çadır temin etseydi de o soğukta dışarıda yatıp kalkan hemşehrilerimizin derdine bir nebze de derman olduğunu görseydim de kendisini takdirle yâd edebilseydim.

Sen onca gün ortalıkta görünme, şahsın ve belediyen olarak hiç bir şey yapma, sonra kalk böyle bir çarpıtma üzerinden kendini gündemleştirmeye çalış.

Senin bu siyasetin bilesin ki seni daha çok aşağıya çeker.

Bir abi nasihati olarak aklında tut bu sözlerimi ve yol yakın iken seni soktukları o yanlış yoldan dön.

Herkes şunu bilsin:

Depremin acısını dindirmek yerine deprem üzerinden kendini siyaseten bir yere taşımak isteyenlerin siyaset anlayışları, en az deprem kadar yıkıcı ve üzücüdür. Son kertede de sahibine zarar verir. (...)"