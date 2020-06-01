Mehmet Metiner önemli gelişmeye noktayı koydu! ‘Orayı da hakimiyetimiz altına alacağız’
Gündeme aniden düşen SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesine ilişkin AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner’den çarpıcı açıklamalar geldi. Metiner, ‘’Bir uzayı talan etmediğimiz kalmıştı, orayı da hakimiyetimiz altına alacağız" ifadelerini kullandı.
SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi gerçekleşti. O deneme ile SpaceX ilk defa uzaya insan göndermiş oldu.
CNN Türk kanalında Semiha Şahin'in moderatörlüğünde AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ve Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mehmet Metiner, SpaceX'in uçuş denemesini yorumlayarak, "Daha fazla zulmetme araçları bunlar. Bir uzayı talan etmediğimiz kalmıştı, orayı da hakimiyetimiz altına alacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Medyaradar